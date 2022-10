La Fiera del Borgo: comincia il weekend del patrono

E’ arrivata la festa più attesa e più amata dai borghigiani, quella del santo patrono Donnino. Una fiera, che pur evolvendosi nel tempo, non ha mai perso la sua autenticità. Per un borghigiano del sasso, dire San Donnino, significa «radici». E anche quest’anno, dopo un lungo e difficile periodo, la fiera ritorna in modalità estesa, come accadeva prima della pandemia. La gran kermesse, continuerà sino a domenica, giorno della ricorrenza del patrono. Centocinquanta eventi, che si snoderanno non solo in questi giorni clou della fiera, ma per tutto il mese.



Il food emiliano

Mille prodotti del grande food emiliano in degustazione nel cuore di piazza Garibaldi e in tutte le vie del centro, sessanta animazioni, dieci concerti, il party in piazza con Jumbo Story dove si può andare non prima di essersi innamorati dei maestri grigliatori che ritornano nella piazza dei carnivori. Ma se si parla di cibo, fermi tutti. Occorre inchinarsi all’unico vero re: il mitico anolino di Fidenza DeCo, che si trova in questi giorni nei ristoranti, in piazza e nelle strade nella sua versione must have da passeggio.



I big talk

Non bisogna prendere impegni per i big talk con gli ospiti di questa edizione: arriva in città la giudice più terribile di X Factor Mara Maionchi, determinatissima a raccontare cosa intende per talento nel corso di un dialogo esplosivo. La mitica Mara sarà in piazza Garibaldi, oggi, alle 18.30 intervistata da un altro illustre ospite: Mauro Coruzzi. E poi, domani, alle 18.30, in piazza Garibaldi, Fabio Caressa, lo speaker delle grandi imprese sportive e calcisitiche che racconterà di tutto e di più. E infine dopo tanti , troppi, anni di attesa , domenica, in piazza, alle 16, un bentornati a casa ai Masa, live dal palco di piazza Garibaldi insieme a Gianpaolo Cantoni, imperatore della barzelletta.



Lo shopping prima di tutto

Tanto, tantissimo shopping: i mercati e ben tre vie per lo shopping: via Cavour, diventa la strada del buon bere, via Berenini ha il mercato handmade di Vanitas. E poi via Malpeli, con l’expo delle auto e dei camper elettriche e ibride e il maneggio all’aperto.



Festa in tre grandi aree

Tre grandi poli per il divertimento di tutti e dei ragazzi in particolare: piazza Duomo con il tendone di San Donnino, il cortile delle ex Orsoline con la tre giorni di concerti a cura di Boogie Nights, con food truck all’esterno. La più grande scuola di skate è allestita in via Malpeli.



Bimbi scatenatevi

Con #BorgoFood22 San Donnino è una festa grandiosa anche per i più piccoli: il luna park in grande spolvero e la pista di trottole più grande d’Europa con i suoi trecento metri quadrati di attrazioni. La fiera sarà inaugurata venerdì, alle 17, in piazza Garibaldi, alla presenza delle autorità.



Le cerimonie religiose

In occasione della ricorrenza di San Donnino, sabato, alle 17, primi vespri solenni, nella cripta del duomo. Mentre alle 18, sarà celebrata la messa della vigilia del patrono, presieduta dal vicario generale della diocesi, don Gianemilio Pedroni. Domenica, alle 10.30, in cattedrale, solenne pontificale per il patrono, presieduto dal vescovo di Faenza-Modigliana, monsignor Mario Toso. Nella cripta, alle 17, solenni vespri e quindi alle 18, in duomo, messa presieduta dal vescovo Ovidio Vezzoli.

s.l.