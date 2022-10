Uno era di nuovo alla guida senza patente, l'altro aveva una mazza da baseball nascosta sotto il sedile: denunciati

I militari della Stazione Carabinieri di Langhirano, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Parma, hanno controllato ieri circa 50 autoveicoli e 90 persone tra Langhirano e Lesignano Bagni.

Durante i controlli, i carabinieri hanno fermato un uomo di 36 anni che, pur residente in un altro comune e agli arresti domiciliari, stava liberamente circolando a Langhirano. E che è stato, quindi, arrestato per evasione.

Sul territorio di Lesignano è stata invece fermata l'auto guidata da un albanese 54enne che ha reagito con evidente nervosismo. Sotto il sedile è stata trovata una mazza da baseball ed è scattata la denuncia per porto di oggetti atti ad offendere,.

Ancora a Langhirano, i Carabinieri hanno fermato una persona di origini indiane, 49 anni, alla guida di un veicolo senza, però, avere la patente di guida. L'uomo è denunciato per guida senza patente per la seconda volta in due anni. Il veicolo è stato, invece, sequestrato amministrativamente ai fini della confisca.