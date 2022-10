In Fiera la stazione mobile dei carabinieri: il "mezzo speciale" non è passato inosservato

I Carabinieri della Compagnia di Fidenza, in occasione del lungo fine settimana di celebrazioni del Santo Patrono della città, hanno rinforzato i servizi preventivi e di prossimità, con diverse pattuglie e la Stazione Mobile, al fine di agevolare il regolare svolgimento di attività che hanno attirato nelle piazze dedicate, migliaia di persone.

L’impiego del “mezzo speciale” con tre militari non è passato inosservato. Si tratta di uno strumento per far sentire l’Arma più vicina ai cittadini, in particolare nei luoghi di maggiore assembramento e per contrastare episodi di criminalità in un’area sensibile quale appunto la zona della fiera. Qualcuno si è fermato per chiedere qualche consiglio su come procedere con una denuncia o per effettuare qualche segnalazione oppure solo perché attirato, come i bambini, dall’imponenza del mezzo.

Nel corso deli servizi sono stati controllati e identificati 270 persone, individuato un clandestino che è stato avviato alle procedure di espulsione. Due automobilisti i sono stati colti alla guida con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti. Uno di questi circolava con l’autovettura all’interno della zona vietata al traffico, colma di visitatori a piedi, chiaramente disorientato. L’intervento della pattuglia della Stazione Mobile ha consentito di fermare l’uomo e di sottoporlo ai rilievi con l’etilometro all’interno del “mezzo speciale”. Il quantitativo di alcol nel sangue lo ha portato alla denuncia penale, con il sequestro della vettura. Due giovani fidentini sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish e di cocaina, e avviati alle procedure di recupero di competenza della Prefettura. Sono state elevate diverse contravvenzioni, soprattutto a chi colto alla guida utilizzando il cellulare. I Carabinieri, infine, hanno elevato sanzioni per un totale di quasi 6.000 € al conduttore di un bar, poco fuori dal centro, che somministrava bevande oltre l’orario consentito.