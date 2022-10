Proteste a Sala Baganza. Risponde Iren: "Il rifiuto raccolto in maniera differenziata era inquinato dalla presenza di materiali non conformi"

"Riceviamo la segnalazione - rispondono dall'ufficio stampa Iren"-. Purtroppo, nella fattispecie il rifiuto raccolto in maniera differenziata era inquinato dalla presenza di materiali non conformi. Questo fatto ha determinato l’impossibilità di destinarlo ai canali di recupero, che lo avrebbero scartato. Anzi, se raccolto assieme agli altri materiali destinati al riciclo, li avrebbe inquinati rendendone impossibile il riciclo. Pertanto, il materiale è stato raccolto e smaltito.



A questo proposito si invitano gli utenti a volere conferire i propri rifiuti nel rispetto delle prescrizioni che sono state dettate per assicurare un effettivo recupero dei materiali raccolti in via differenziata".