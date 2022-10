Il mondo dei ragazzi in onda su Radio Ludo

Al Centro polivalente di Monticelli Terme nasce il progetto Radio Ludo, che vede come protagonisti i piccoli utenti della struttura.

L’iniziativa, ideata insieme ad Accento Cooperativa, si snoda nella raccolta di interviste radiofoniche, realizzate in ludoteca e pubblicate poi a puntate in formato podcast, che racchiudono curiosità, giochi, libri e barzellette, per l’appunto, nate per dare voce ai piccoli utenti del Polivalente.

Le cinque puntate di Radio Ludo spaziano da grandi temi come amore, guerra, scuola, covid, a libri, giochi, curiosità, canzoni e barzellette.



La prima puntata «L’amore, la scuola, i giochi, la vita, secondo Agostino, Dennis, Edo, Francesco, Marcello, Matti e gli altri amici della ludo» è già online si può ascoltare qui: https://bit.ly/radioludoprimapuntata Le restanti puntate usciranno ogni fine settimana di ottobre, sul canale Youtube e sui canali social del Comune.

Il progetto di RadioLudo nasce nel 2020 nel pieno dell’emergenza covid, momento in cui per diverso tempo gli utenti delle ludoteche comunali non hanno potuto frequentare gli spazi a loro dedicati e i laboratori previsti.

In quei giorni, la ludoteca realizza un video messaggio indirizzato alle scuole del territorio, in cui chiede a bambine e bambini, ragazzi e ragazze di inviare i loro pensieri, disegni, lettere.

Ilaria Benedini della biblioteca-ludoteca del Polivalente di Monticelli Terme afferma in merito: «Le risposte al nostro video messaggio sono state emozionanti e inaspettate, centinaia di lettere sono giunte al Centro Polivalente».

Da febbraio a maggio di quest'anno, allo scopo di custodire le testimonianze raccolte, viene realizzata una vera e propria cabina radiofonica posizionata al Polivalente.

La struttura è gestita con le educatrici della Cooperativa Accento e alcuni volontari del Servizio Civile, che provvedono a intervistare i giovanissimi utenti, intercettandone con attenzione e pazienza idee, pensieri, stati d’animo.

«Un progetto che nasce dall’ascolto dei nostri piccoli cittadini – dice Laura Scalvenzi, vicesindaco Comune di Montechiarugolo - iniziato per necessità a distanza durante l’emergenza covid, diventato poi un percorso volto a recuperare la vicinanza mancata. Registrazioni podcast che possiamo riascoltare in ogni momento». ​