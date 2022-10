Il progetto della Bertanella torna a infiammare il consiglio

Discussione animata sul punto nodale all’ordine del giorno del consiglio comunale di Salsomaggiore, riguardo una nuova proposta dell’impresa Mast di Flero (Brescia) riguardo il partenariato pubblico-privato per la realizzazione del centro sportivo «Bertanella».



La revoca della delibera n° 66 datata 29 dicembre 2020 ha dato il via a un intervento del consigliere Giuseppe D’Andrea del Movimento 5 Stelle il quale, ricordando le numerose interpellanze presentate, proprio riguardo la legittimità di tale delibera, intendeva richiamare l’attenzione su una revoca che, a suo dire, non era dovuta semplicemente alla nuova proposta dell’impresa costruttrice, ma ancora alla non legittimità dell’atto in questione, dati i pronunciamenti di Anac e altri al riguardo.

L’assessore Marco Trevisan, relatore del punto all’ordine del giorno, ha replicato richiamando i pareri della Corte dei conti di Bologna e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, entrambi favorevoli riguardo la delibera del dicembre 2020 e affermando che, dopo circa due anni, si era ritenuto che un nuovo progetto di partenariato potesse essere accolto.



Così, approvata la revoca della delibera precedente, è stato approvato l’interesse pubblico per la nuova proposta di project financig da parte di Mast per l’affidamento in concessione della progettazione e costruzione del centro sportivo «Bertanella», che nei dettagli sarà oggetto di nuove delibere.

Approvata all’unanimità l’estinzione anticipata, mediante l’utilizzo del 10% delle alienazioni, di due mutui con Cassa depositi e prestiti per 146mila euro e pure la correzione al regolamento per la concessione di contributi e vantaggi, dal quale erano state escluse le società sportive che non avessero sede nel comune di Salsomaggiore, è stata superata anche l’interrogazione del consigliere Giuseppe Coppellotti, cui l’assessore Trevisan ha comunicato che era appena uscito il bando per l’erogazione dei contributi alla manutenzione delle strade vicinali a uso pubblico.