Assistenza pubblica di Langhirano: «Servono volontari subito: sempre più difficile coprire tutte le richieste»

L’appello è stato lanciato durante la cerimonia che ha visto l’associazione ricevere la civica benemerenza dalla comunità di Lesignano, riconoscimento per il costante impegno a favore della comunità. «L’assistenza pubblica di Langhirano ha bisogno di nuovi volontari», aveva detto il presidente Stefano Coppi.

Il nuovo corso per i futuri militi partirà a novembre e sarà l’occasione per diventare parte dell’associazione e mettersi a disposizione dei numerosi servizi che assicura quotidianamente.

«Ad oggi siamo sotto organico e coprire tutte le richieste che arrivano è sempre più difficile – spiegano dall’associazione -. Assieme al direttore sanitario si sta organizzando un corso che partirà i primissimi giorni di novembre e tutti coloro che hanno voglia di mettersi a disposizione potranno concludere il percorso di formazione in breve tempo. Molti non conoscono la realtà dell’assistenza pubblica e sono spaventati dall’idea di trovarsi attori in un’emergenza sanitaria».

«In realtà –-specificano - all’interno dell’associazione i ruoli sono tanti, dal centralinista (che organizza e gestisce il turno oltre che rispondere alle richieste che giungono via telefono) all’autista del pulmino, che si occupa prevalentemente di accompagnare il paziente alle visite programmate, senza citare i volontari impegnati nelle emergenze, a bordo dell’ambulanza o nell’automedica».

«Il corso permette di avere le conoscenze necessarie per operare in team con le altre figure del soccorso e poter trattare tutte le situazioni di emergenza. L’impegno richiesto è di due turni al mese. Nella nostra famiglia si trovano pensionati, lavoratori e anche studenti, ed è bellissimo vedere tanti giovani impegnati nel volontariato».

«Tutti possono aiutare e c’è davvero posto per tutti – concludono -. Oggi abbiamo veramente bisogno dell’aiuto di chi abita nel nostro territorio. Anche un solo nuovo volontario in più fa la differenza».

Maria Chiara Pezzani