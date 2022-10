San Secondo, incendio in un garage. E durante i soccorsi spuntano la marijuana e il kit per confezionare le dosi

Erano intervenuti per un incendio in un garage insieme ai Vigili del Fuoco di Parma. Ma per i Carabinieri della Stazione di San Secondo l'intervento si è prolungato anche dopo lo spegnimento delle fiamme: nel locale, infatti, hanno trovato diversi grammi di marjuana e tutto il necessario per la lavorazione e l’utilizzo (grinder, bong, cartine).

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30 quando i soccorsi sono stati chiamati ad intervenire in un condominio, per un principio di incendio in uno dei garage.

Le fiamme si erano sprigionate in un secchio di plastica ma, quando i soccorritori sono riusciti a forzare la basculante e a far uscire il denso fumo, è arrivata anche la scoperta: all’interno vi erano barattoli contenenti marijuana e tutto il necessario per la lavorazione e l’utilizzo dello stupefacente. Nel corso dei controlli è stato sequestrato anche un bilancino di precisione. Gli immediati accertamenti hanno permesso di individuare l’utilizzatore del garage: un 34enne di San Secondo denunciato per detezione di droga ai fini di spaccio.