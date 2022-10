Colorno, spacciatore fermato con droga, bilancino di precisione e "incasso": denunciato

Una denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti e diverse segnalazioni per consumo di droga avvenute nella notte a Colorno. I militari della Stazione Carabinieri hanno fermato in Piazza Garibaldi, un 23enne albanese che subito si è mostrato insofferente al controllo. A seguito della perquisizione è stato trovato con quasi 10 grammi tra cocaina ed hashish ed un bilancino di precisione. Il presunto pusher è stato denunciato e gli sono state sequestrate anche diverse centinaia di euro, probabile ricavato dell’attività di spaccio. Nel corso del servizio sono stati segnalati, quali assuntori, dei giovani trovati con una modica quantità di hashish.