Piazza Verdi è un prato: e se restasse sempre così?

Come per incanto, nei giorni della fiera, è spuntato un grande prato in piazza Verdi, incastonato fra il palazzo municipale, il teatro Magnani e palazzo ex Licei.

Per alcuni giorni il prato verde ha preso il posto della auto. Ma presto sarà rimosso: l'erba (vera, anche se piuttosto rovinata per esser stata calpestata durante il weekend di Fiera) sarà ricollocata nei parchi cittadini.

Ma e se rimanesse per sempre lì? O meglio: e se la piazza diventasse un giardino permanente (che ovviamente comporterebbe lavori importanti di ristrutturazione)?

In proposito abbiamo chiesto il parere ai fidentini. Per Claudio Antolini, barista e presidente di Confesercenti, il prato, anche se bellissimo, va smantellato. «E’ stata un’idea originale e apprezzata, ma mantenerlo per sempre, toglierebbe troppi posti auto».

Gli ha fatto eco Guido Vacca, un altro noto borghigiano, sempre attento e partecipe alla vita della sua città. «Per me è stata un’idea molto originale e apprezzata per il momento e per la festa, però, data la carenza di carenza di parcheggi, a mio avviso non andrebbe mantenuto per sempre».

Per la barista Federica Adorni, idea originale e bel colpo d’occhio, però limitatamente ai giorni di festa. «E’ stata una bella ambientazione, però non sono d’accordo nel mantenerlo per sempre: occorrerebbe manutenzione continua, poi si riempirebbe di escrementi di animali e in più toglierebbe tanti posti auto in centro».

«Quando mi sono trovato davanti questo grande prato mi sono emozionato – ha spiegato Simone Guareschi – e devo dire che l’effetto è molto suggestivo e spettacolare. Mi piacerebbe che restasse per sempre, ma purtroppo occorre fare i conti con i posti auto in centro e mantenendo il prato, ne verrebbero sacrificati parecchi. Bisognerebbe trovare magari una soluzione alternativa, anche se so che non è facile. Comunque è stata un’idea splendida».

E’ assolutamente favorevole un altro noto fidentino, Beppe Rota. «Davvero splendido e magari restasse per sempre».

«Il prato verde con lo sfondo del teatro Magnani – gli ha fatto eco Elena Lodigiana, commerciante - è veramente incantevole e l’effetto creato, con lo splendido colpo d’occhio, mi ha veramente stupito. Ma nella vita odierna, servono sicuramente più parcheggi e quindi a malincuore bisogna sacrificare il prato».

Anche per il fotografo fidentino Luca Ramenzoni, l’allestimento del prato in pazza Verdi, è una bella idea. «Sarei assolutamente favorevole, ma a una condizione: realizzare sotto al prato un parcheggio a due piani, come ad esempio quello del Toschi, a Parma, così sopra diventerebbe come il parco della Pilotta».

Non si trova d’accordo sul mantenimento del prato, Luciana Passera. «Anche se l’idea è stata bella, non mi trovo d’accordo nel mantenere l’oasi verde, in quanto in poco tempo, si riempirebbe di escrementi di animali e magari.. non solo».

«Magari restasse per sempre questo prato urbano – ha esclamato Claudia Piroli – anche perché c’è così bisogno di verde, ma so che resta un’utopia».«E’ sicuramente una splendida ambientazione – ha sottolineato Nino Secchi - e a me piace moltissimo. Molto meglio un bel prato che tante auto, però capisco anche le esigenze degli automobilisti che devono parcheggiare».