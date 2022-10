Fungaiolo 40enne si ferisce alla caviglia, non è raggiungibile: reuperato dal Soccorso alpino sul monte Penna

In mattinata il Saer stazione Monte Orsaro è stato attivato per la ricerca di un fungaiolo che aveva riportato un trauma alla caviglia. La chiamata d'emergenza al 118 è stata effettuata dal padre: i due in mattinata si sono recati sul monte Penna alla ricerca di funghi inoltrandosi sul sentiero 823, separandosi per effettuare una ricerca più fruttuosa. Il figlio contatta il genitore dicendo che si era procurato un trauma alla caviglia. Preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con il figlio 40enne residente in Provincia di Parma, ha contattato i soccorsi dandogli come indicazione il rifugio Faggio dei 3 Comuni come luogo di riferimento per la ricerca. La centrale operativa del Saer successivamente è riuscita a mettersi in contatto diretto con l'infortunato, localizzandolo, e quindi una squadra della stazione Monte Orsaro è partita da Bedonia per la ricerca. Una volta trovato lo hanno caricato sul fuoristrada e lo hanno portato al rifugio Monte Penna dove l'ambulanza di Borgotaro lo ha preso in carico.