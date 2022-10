Ex Licei, progetto da 3,75 milioni per dare nuova vita a tutta l'area

Uno dei motivi di richiamo della fiera di San Donnino, è stata sicuramente Creativissima, a palazzo ex Licei. Creativissima è stata organizzata da Kreativehouse, fondata da Cristian Grossi nel 2008 e che dopo pochi anni ha visto l’arrivo di Matteo Martignoni. Quello del duo fidentino KreativeHouse, che fino al 30 novembre, porterà a palazzo ex Licei è il meglio della scena internazionale. Un’iniziativa questa, vista la location, che ha posto l’ accento sul futuro di palazzo ex Licei. Cosa ne sarà di questo palazzo in pieno centro storico? La buona notizia è che il palazzo non sarà alienato, ma rigenerato. Infatti, come già spiegato nei mesi scorsi, il Comune di Fidenza ha ottenuto 3,75 milioni di euro di fondi Pnrr, per un grande cantiere di rigenerazione urbana: quello destinato a dare un assetto architettonico e urbanistico definitivo agli ex Licei e all’attigua piazza Svelata.



Nel dettaglio la rigenerazione urbana del palazzo ex licei e delle piazze adicenti Verdi, Svelata e Pontida prevede un intervento che andrà a completare il lungo processo di ridefinizione del sistema delle piazze centrali della città avviato dal 2015 con i primi interventi di pulizia e recupero per attività temporanee degli ex Licei.

Attualmente è in corso la progettazione definitiva dell’intervento e in base al crono programma i lavori dovrebbero avere inizio nell’estate del 2023 per poi concludersi nell’arco di un paio di anni. Si tratta di una sfida importante che, considerati i tanti progetti finanziati con i fondi Pnrr, vedrà gli uffici del Comune di Fidenza impegnati in prima linea su tantissime partite strategiche per il futuro della comunità.



Questo progetto, che è destinato non solo a sanare una porzione importante del centro storico ma a dargli una veste completamente nuova, ne è uno degli esempi più significativi. L’intervento sugli ex Licei punterà a rendere funzionale l’edificio affinché possa ospitare la sede operativa di differenti start-up.

Piazza Svelata, ricavata dall’abbattimento dell’ex Forno, sarà trasformata in un nuovo spazio per la collettività, che di fatto collegherà le due piazze più tradizionali, Verdi e Pontida, con la costruzione di un’alta pergola costituita da un frangisole.

Sarà un luogo per la città che, protetto dalla copertura aerea, potrà essere adibito a funzioni d’uso differenti: dal teatro al cinema all’aperto alle esposizioni d’arte, fino a piccoli mercati territoriali, solo per citare alcune delle tante funzioni che possono essere immaginate sotto questo tetto.

