"Ospedale Borgo Val di Taro ridimensionato, quali problemi porterà ai cittadini?"

Il ridimensionamento dell’attività dell’ospedale di Borgo Val di Taro quali problemi porterà ai cittadini? La Regione come pensa di risolverli?

A chiedere chiarezza sul nosocomio in provincia di Parma è, in un’interrogazione alla giunta dell’Emilia-Romagna, Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che ricorda come «numerosi cittadini mi hanno inviato informazioni circa le modalità di accesso al punto di primo intervento ospedaliero di Borgo Val di Taro ed in particolare, ovvero riduzione dell’operatività nell’orario 20-08, mancanza di personale reperibile per la diagnostica e invio delle urgenze presso i reparti di emergenza/urgenza delle strutture ospedaliere di Parma e Fidenza».

Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’amministrazione regionale «se è stata fatta un’analisi sul possibile nocumento che le limitazioni orarie e funzionali dei Servizi Sanitari possono arrecare alla popolazione e quali sono le intenzioni delle autorità sanitarie di distretto circa il mantenimento del punto di primo intervento su Borgo Val di Taro, e con che modalità».

Tagliaferri chiede inoltre «quali siano le iniziative di partecipazione e informazione siano state attuate nei confronti delle comunità che afferiscono al nososcomio di Borgo Val di Taro, quanto meno per illustrare la visione dell’ente sanitario concernente il futuro dell’Ospedale S. Maria, la vocazione che il nosocomio dovrà rivestire nell’ambito della programmata revisione organizzativa della sanità a livello regionale e provinciale, la struttura, l’organico, i servizi all’utenza, i progetti in corso e relativo grado di attuazione, i progetti in fase di predisposizione, gli investimenti in corso di realizzazione e da realizzarsi nei prossimi anni».