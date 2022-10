Acqua potabile a costo zero e 8 quintali di plastica in meno

Fornovo Sono stati inaugurati all’istituto comprensivo di Fornovo i quattro erogatori d’acqua, collegati alla rete e collocati nei due edifici delle scuole medie e alle elementari di Fornovo e Riccò.

«I dispositivi - ha spiegato l’assessore all’ambiente, Lucia Cardi - che erogano acqua refrigerata o a temperatura ambiente si devono al progetto «Scuole Plastic Free», che ha vinto il bando della Regione Emilia-Romagna di Atersir per la riduzione di rifiuti e ha ricevuto anche il contributo di Montagna 2000.

Col finanziamento sono stati acquistati ed installati, all’interno delle scuole comunali, gli erogatori a colonna per la produzione di acqua naturale, e 700 borracce in acciaio per tutti gli studenti ed operatori coinvolti, con l’obiettivo di eliminare l’uso di bottiglie e bicchieri monouso in plastica. Dal calcolo che è stato fatto, utilizzando erogatori e borracce saranno prodotti otto quintali di plastica in meno».

Il dirigente Giacomo Vescovini ha sottolineato che «Tutto ciò che ci consente di investire sull’ambiente e proteggerlo, evitando di trovaci sommersi dalla plastica è una opportunità per la scuola, quindi - ha detto rivolgendosi agli studenti - seguite le indicazioni».

All’incontro, insieme al sindaco Michela Zanetti e al consigliere regionale Matteo Daffàda, erano presenti il direttore di Montagna 2000, Emilio Guidetti, che ha sottolineato: «Abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa del Comune di Fornovo per la riduzione a monte dei rifiuti di plastica. L’acqua del rubinetto rispetto a quella in bottiglia è più controllata e deve garantire per legge parametri più stringenti. Riteniamo che sia molto importante educare le nuove generazioni alla prevenzione dei rifiuti e alla valorizzazione della risorsa idrica preservando l’ambiente».

Alla cerimonia era presente l’assessore regionale all’ambiente, Irene Priolo che si è rivolta ai ragazzi, rispondendo alle loro domande. «L’educazione alla sostenibilità parte fin da piccoli - ha detto la Priolo - e lo sapete bene qui a Fornovo dove, adesso, le scuole comunali sono dotate di erogatori per l’acqua e dove studenti e operatori useranno le borracce acquistate grazie al progetto “Scuole Plastic Free”, vincitore di un finanziamento regionale di oltre 18mila euro. Il Piano Rifiuti della Regione Emilia-Romagna prevede di ridurre la produzione di rifiuti in plastica del 10%, accrescere la raccolta differenziata al 65% e portare il riciclaggio al 32%. Sono obiettivi ambiziosi per questo è importante il coinvolgimento di tutti, fin da questa età».

Do.C.