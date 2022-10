Ciclista gravissimo dopo una caduta a Palanzano. Potrebbe essere coinvolta un'auto pirata

La dinamica è ancora da ricostruire e pesa tantissimo l'ombra di un'auto pirata, fuggita senza che chi era alla guida prestasse soccorso a quell'uomo rimasto a terra, a fianco della bici. Di lui, purtroppo, c'è la certezza che le condizioni siamo molto gravi: nella caduta ha riportato seri traumi.

La chiamata al 118 è arrivata alle 14.40 da Palanzano. L'incidente è avvenuto sulla Massese, a un incrocio all'interno del paese. Con l'elisoccorso impegnato per una caduta da un albero nel Bedoniese, è stato l'Elipavullo del Soccorso Alpino ad alzarsi in volo e a raggiungere la Valcedra per caricare il ferito e trasportarlo d'urgenza al Maggiore.

E ora è caccia alle testimonianze utili per ricostreuire l'accaduto, a partire dalla presenza o mneo di un'auto coinvolta e di un "pirata" della strada a bordo.

Foto d'archivio