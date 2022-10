Ennesima «spaccata» al 50 Special. Rubati il fondo cassa e le sigarette

Ennesima «spaccata» con furto al bar 50 Special di Ponteghiara. Attorno alle tre della notte tra lunedì e ieri, infatti, i soliti ignoti, almeno tre stando alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono scesi dopo aver lasciato l’autovettura nel parcheggio del locale dirigendosi verso una delle porte di ingresso che hanno sfondato utilizzando una mazza o un martello.

«Una volta all’interno, i malviventi si sono diretti verso l’espositore ed i cassetti che contengono i pacchetti di sigarette svuotandoli – afferma il titolare del 50 Special, Stefano Dioni –. Hanno poi prelevato il fondo cassa ed alcuni mazzi di chiavi che si trovavano in un cassetto. Quello che fa più rabbia è che al valore di quello che hanno rubato (ancora da quantificare visto che il titolare nella giornata di ieri stava ancora redigendo l’inventario, ndr) va aggiunto anche il danno che hanno procurato alla porta completamente distrutta».



I malviventi, probabilmente spaventati dal fatto di aver azionato forse involontariamente l’ingranaggio che mette in movimento il tendone esterno, e la conseguente accensione delle luci, sono fuggiti senza portare via altro.

Ad accorgersi di quanto accaduto alcuni automobilisti di passaggio (il locale si trova sulla Provinciale all’incrocio con la strada che porta alla zona artigianale della frazione ndr) che, vedendo le luci accese, hanno allertato i carabinieri della città termale che sono giunti con una pattuglia per effettuare un sopralluogo.

Ai militari spetteranno ora le indagini per cercare di risalire agli autori del furto avvalendosi anche delle immagini delle videocamere di sorveglianza che hanno filmato i ladri in azione. «Nonostante si cerchi di tutelare in ogni modo la propria attività, purtroppo la sicurezza non è più garantita» conclude amaramente il titolare. L’ultimo furto ai danni del 50 Special era stato consumato tre anni fa ad anche allora furono rubate stecche di sigarette e denaro del fondo cassa.

