Il «bagolaro» di piazza Verdi ha trovato posto alla De Amicis

L’albero di bagolaro, icona di #Borgofood 2022, che svettava nel grande prato allestito in piazza Verdi, ha trovato una nuova casa: la prossima settimana verrà collocato nel giardino della scuola De Amicis, cuore della direzione didattica fidentina, dedicata alla coraggiosa giornalista Ilaria Alpi.

Così ha deciso il sondaggio messo online dal Comune di Fidenza che ha fatto registrare un’affluenza molto importante: poco meno di 1.000 votanti. Un risultato netto, quello della De Amicis, capace di ottenere 444 preferenze, pari al 45.6% dei voti. In seconda posizione il parco Matteotti (15.2%) e in terza la rotatoria di via Marconi (11.8%). Da segnalare il buon piazzamento anche della Fattoria di Rebecca, che ha raccolto più del 7% dei voti.

«C’è stato un ottimo lavoro di gruppo della comunità scolastica capitanata dalla dirigente Lorenza Pellegrini. Complimenti a tutti e davvero e grazie ai 973 fidentini che si sono uniti in questo sondaggio che dimostra quanto sia entrata nel cuore l’installazione verde di #BorgoFood», ha commentato il sindaco Andrea Massari, pochi minuti dopo aver comunicato l’esito alla dirigente Pellegrini.

«Tutti i fidentini – ha aggiunto Massari - si sono misurati sull’argomento del futuro di piazza Verdi e della sua pedonalizzazione. Moltissimi ci hanno chiesto e scritto di creare un giardino in quella piazza così speciale, ingresso naturale al teatro Magnani».

«I tecnici del Comune hanno scelto il bagolaro, ovvero il celtis australis, perché in natura è un albero tenace e resistente, proprio come Fidenza. Sapere che ora ha trovato casa nel parco di una scuola è stupendo», ha concluso il sindaco.

Più che soddisfatta la dirigente Lorenza Pellegrini. «Siamo estremamente felici del fatto che il bagolaro, divenuto ormai parte integrante di Fidenza, coccolato e apprezzato durante gli intensi giorni della festa del nostro patrono, possa trovare la sua dimora definitiva presso la Direzione didattica Ilaria Alpi, nel plesso De Amicis. E’ una sorta di ideale passaggio di consegne tra il Comune, che l’ha proposto come importante simbolo di sostenibilità ambientale, e la Scuola, intesa come portatrice di imprescindibili valori».

Come l’albero bagolaro, anche il prato avrà una nuova casa. Una grande porzione del tappeto verde da 900 metri quadrati è in corso di sistemazione nel parco Matteotti (500 metri quadrati), mentre la parte restante sarà collocata in diverse aree verdi cittadine, che sono state mappate dall’ufficio comunale preposto.

r.c.