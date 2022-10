Sorpreso a rubare in un cantiere: intervengono carabinieri e polizia locale. Arrestato un 55enne

Ieri pomeriggio, intorno alle 18.00 alla centrale operativa 112 ed alla Polizia Locale Pedemontana, pervenivano diverse chiamate da parte di cittadini che segnalavano un via vai sospetto presso un cantiere di alcune villette in costruzione a Sala Baganza. In particolare la presenza di alcuni uomini che ammassavano materiale per ponteggi per caricarlo su un furgone e che non erano gli operai che solitamente lavorano nel cantiere.

Sul posto sono giunte tempestivamente una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Sala Baganza e una della Polizia Locale Pedemontana. Al loro arrivo notavano un uomo che tentava di nascondersi e poi di allontanarsi rapidamente dal retro del cantiere, ma che veniva raggiunto e bloccato, mentre i complici si erano allontanati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’uomo, un 55enne di origine campana, è stato portato presso la Stazione Carabinieri e dichiarato in arresto per furto aggravato, mentre sono in corso le indagini per individuare i suoi complici. Grazie alla collaborazione dei cittadini e al tempestivo intervento congiunto di Carabinieri e Polizia Locale, il reato è stato interrotto e uno dei responsabili assicurato alla giustizia. L’uomo è stato ristretto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria