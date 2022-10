Comuni-chiamo, l’App attiva a Montechiarugolo per le segnalazioni della cittadinanza

Comuni-Chiamo è l’App gratuita a disposizione dei cittadine/i di Montechiarugolo, un sistema di comunicazione e di gestione delle segnalazioni a vantaggio del cittadino/a e dell’Ente pubblico che gestisce il territorio comunale.

Per utilizzare l’App Comuni-chiamo basterà scaricarla comodamente online, sia dal proprio computer che dal telefono, l’App è infatti disponibile sia su sistema IOS che Android.

Ecco come fare:

Scarica Comuni-chiamo dal tuo computer: https://me.comuni-chiamo.com/

Scarica Comuni-chiamo dal tuo telefono con sistema IOS: https://apple.co/3MJ0eIU

Scarica Comuni-chiamo dal tuo telefono con sistema Android: https://bit.ly/3gm3JsK

Comuni-Chiamo facilita la comunicazione tra i Cittadini e il Comune, l’App è di facile utilizzo con diverse funzionalità, per segnalare tutti i piccoli e grandi problemi del quotidiano, dai lampioni guasti alle panchine danneggiate, fino alla gestione dei rifiuti e del verde urbano.

All’interno dell’App è previsto un percorso strutturato in modo semplice e veloce per il cittadino/a, che registrandosi potrà effettuare la sua segnalare al Comune di Montechiarugolo, selezionando tra le categorie d’interesse già predisposte.

Come segnalare le barriere architettoniche a Montechiarugolo

Per mappare gli spazi ed i luoghi pubblici che non sono accessibili a persone con disabilità, il Comune ha attivato la possibilità per i cittadini di segnalare le barriere architettoniche che si trovano nel territorio comunale, utile per strutturare interventi mirati sul territorio, con l’obiettivo di garantire sempre più servizi che siano alla portata di tutti.

"Comuni-chiamo è uno strumento partecipativo che permette il dialogo diretto tra i cittadini e l'Ente, attraverso le segnalazioni lavoriamo insieme in favore del nostro territorio, è un servizio online in cui puntiamo, per Comune sempre più inclusivo, accessibile, al passo con i tempi". - Daniele Friggeri, Sindaco di Montechiarugolo.

Per effettuare questo tipo di segnalazione basterà entrare nell’App Comuni-chiamo, selezionare “Comune di Montechiarugolo”, “Fai una segnalazione” cliccando sulla categoria “Marciapiede” comparirà successivamente la schermata relativa alla sottocategoria denominata “Barriere architettoniche”.

Come funziona Comuni-chiamo

L‘App Comuni-Chiamo smista automaticamente le segnalazioni all’ufficio di competenza e mette a disposizione un gestionale unico in cui il Comune pianifica gli interventi, li assegna ai fornitori esterni, monitorando lo stato dei lavori e informando i cittadini/e.

Collaborare per un Comune più efficiente diventa più facile, per tutti!