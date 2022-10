Marconi park, auto prese di mira dai ladri: danni e tanta rabbia

Ancora auto prese di mira dai ladri, in pieno giorno, nel Marconi park. Una fidentina, che ha lasciato parcheggiata la sua macchina nel grande parcheggio, di fianco al cimitero, nei giorni scorsi, per andare a lavorare, quando è tornata per riprenderla si è trovata l’amara sorpresa: i vetri dei finestrini rotti e pezzi di auto asportati.

«Oggi pomeriggio – ha spiegato la fidentina con un amaro sfogo sui social - è successo questo episodio alla mia auto al parcheggio di via Marconi. Come potete vedere dalle foto mi hanno rotto i finestrini e domani andrò a fare denuncia, spero che le telecamere presenti abbiano fatto il loro lavoro. Sempre oggi hanno rotto finestrini di altre auto e rubato pezzi. Ora mi chiedo però se è possibile che succedano cose del genere, di giorno, e da molto tempo. Sì, perché è un punto nevralgico della città, lo sappiamo tutti», afferma.



«E pensare che ho scelto proprio oggi un posto visibile e qualche giorno fa ho visto una persona sospetta aggirarsi fra le auto - prosegue -. Faccio appello a chiunque parcheggi in via Marconi e notasse movimenti strani, di segnalarlo immediatamente alle forze dell’ordine».

Fra l’altro non è la prima volta che in questo parcheggio vengono prese di mira le auto parcheggiate: anche nei mesi scorsi, infatti, erano stati infranti finestrini e rubati pezzi all’interno dell’abitacolo.

Ad alcune auto erano state addirittura smontate le gomme e i proprietari se le erano trovate senza ruore, appoggiate su dei mattoni.

r.c.