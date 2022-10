Le rocche in notturna per Halloween: visite a Sissa, Roccabianca e al Museo Uomo Tempo di Medesano - Video

Dopo il grande successo dell’appuntamento dello scorso anno torna “Halloween 2022 - Visite notturne attraverso il medioevo parmense”. Da domenica 30 ottobre a martedì 1 novembre, una serie di appuntamenti tra storia, cultura e spettacolo, grazie all’idea e al coordinamento di Luca Grandinetti e all’organizzazione di Consorteria Dimore Storiche Minori, Progetto Museo Uomo Tempo, Castello di Roccabianca, associazione Everelina e associazione Flumen Temporis col patrocinio dei Comuni di Medesano, Roccabianca e Sissa Trecasali.

Si parte con la visita serale alla Rocca dei Terzi di Sissa, domenica 30 ottobre, con partenza alle 18, 19, 20, 21. La visita prevede una passeggiata didattica nel borgo di Sissa a lume di fiaccola con figuranti in abiti medievali che terminerà in cima alla torre della Rocca dei Terzi con i suoi 30 metri di altezza e il suo grandioso orologio medievale. Si tratta di una iniziativa culturale adatta ad adulti e bambini.

Lunedì 31 ottobre, visita serale al castello di Roccabianca con partenza alle 19, 20, 21 e 22 con percorso attraverso le sale della Rocca Rossiana, tra cui la famosa sala di Griselda e la salita alla torre a doppio ordine, in compagnia di figuranti in abiti medievali che racconteranno la storia del maniero. Si tratta di una iniziativa culturale adatta ad adulti e bambini. Infine, il 29 ottobre e l’1 novembre, alle 17, 18, 19, 20, 21 e 22, visita guidata al Museo Uomo Tempo con accesso ad un massimo di 5 persone per turno. La visita si svolge all’interno di una abitazione storica privata, anticamente bottega del fabbro nel borgo antico di Medesano, nella pedecollina parmense, e prevede il racconto della storia dell’orologeria attraverso le sue piccole stanze con la visione di una collezione di antichi orologi e note storiche sulla storia del borgo, il tutto a lume di candela e accompagnati da figuranti in abiti medievali. I 3 eventi sono legati da un filo conduttore che riguarda il medioevo Parmense nell’ambito delle fortificazioni, via Francigena, meccanica e superstizione. I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria via email su: labassafortificata@gmail.com.

