Taglio del nastro per la nuova pista ciclopedonale nel parco Baden Powell

E’ stata inaugurata sabato nuova la pista ciclopedonale che si snoda attraverso il parco intitolato a Baden Powell, costituita da un tracciato che forma un percorso ad anello che si congiunge allo stradello inghiaiato esistente, per terminare sulla rotatoria lungo la statale 357 dove si innestano le vie Papa Giovanni Paolo II e Papa Giovanni XXIII.

Il nuovo tratto, asfaltato per agevolare la mobilità ciclabile, ha una lunghezza di circa 620 metri ed una larghezza di 2,50 metri.

In prossimità dell’alzabandiera – posizionata dall’Amministrazione Comunale nel 2014 in occasione del 90esimo della fondazione dello scoutismo a Noceto - è stata creata una “piazzetta” circolare , dive sono piantumati due file di alberi a formare una sorta di cannocchiale verde orientato verso il monumento dedicato a Papa Giovanni Paolo II .

113mila Euro il costo dell’opera, finanziato per circa il sessanta per cento dalla regione Emilia Romagna nell’ambito di un bando “Bike to work”, al quale il Comune ha prontamente aderito.

La ditta esecutrice dei lavori è la Bussolati Asfalti srl con sede legale a Fontevivo.

Parallelamente alla realizzazione del nuovo percorso sono stati eseguiti rifacimenti del tratto ciclopedonale preesistente.

A tagliare il nastro è stato il sindaco Fabio Fecci insieme all’assessore alle politiche territoriali Giovanna Maini, all’assessore alla programmazione economica Marco Barantani ed al consigliere Manuel Marchinetti.

«Questo nuovo percorso ciclabile - spiega il sindaco Fabio Fecci - rappresenta un intervento importante ed è stato progettato per essere il naturale collegamento in totale sicurezza fra la zona sud ovest del paese - dove sono presenti le più recenti lottizzazioni residenziali e i principali servizi alla comunità come il municipio, la Casa della Salute – con la zona nord est, dove è in atto un nuovo sviluppo urbanistico, dando così l’opportunità ai cittadini di effettuare spostamenti all’interno del centro abitato evitando di utilizzare tratti molto trafficati anche da mezzi pesanti come Via Matteotti, la statale 357, che, per la propria conformazione non possono offrire percorsi ciclabili sicuri. Noceto, con i suoi 10 chilometri di piste ciclabili presenti sul suo territorio, testimonia pienamente la volontà dell’Amministrazione Comunale di favorire una mobilità in sicurezza e sostenibile, come è quella ciclopedonale, e di investire sul verde anche a contrasto dell’inquinamento atmosferico».

«Per conformazione, ubicazione e dimensioni - conclude l’assessore Giovanna Maini - quest’area verde può essere a pieno titolo definita un parco urbano, una “porzione di città” composto da erba ed alberi, un polmone verde pensato anche per favorire socializzazione e attività fisica»