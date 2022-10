Un albero cade addosso ad un boscaiolo in zona Lagoni: interviene il soccorso alpino

Questa mattina la stazione Monte Orsaro del Soccorso alpino è stata attivata dalla centrale operativa del 118 per un uomo di sessantatrè anni a cui è caduto addosso una pianta mentre stava lavorando in zona Lagoni. L’uomo, un boscaiolo, si trovava ad una trentina di metri dalla strada e poco distante dal rifugio quando a un certo punto una pianta gli è caduta addosso procurandogli un trauma all’arto inferiore.

Subito è scattato l’allarme e sul posto è intervenuta una squadra del Saer, oltre agli operatori dell’ambulanza di Langhirano e l’automedica di Lagrimone, i tecnici hanno stabilizzato l’infortunato per poi caricarlo su barella spinale per portarlo all’ambulanza che si trovava sulla strada sterrata per il trasporto in ospedale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.