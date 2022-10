Auto fuori strada alle porte di San Secondo: due feriti, uno è in gravi condizioni. Poco dopo a Fidenza, scontro auto-bici

Incidente nel pomeriggio a Villa Baroni, aridosso di San Secondo, lungo strada di Carzeto: un' auto è finita fuori strada. Due persone anziane sono rimaste coinvolte. Un ferito grave e un ferito di media gravità è il bilancio. E' intervenuto, oltre all'ambulanza da San Secondo, l'elisoccorso.

Pochi minuti dopo, scontro tra un'auto e una bici in via Emanuelli all' incrocio con via Cefalonia. Per la donna sulla bicicletta ferite di lieve gravità.