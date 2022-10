Due furgoni si scontrano nella strettoia di Sivizzano. I residenti: "Punto pericoloso, già segnalato. E i bambini giocano a pochi metri"

Questa volta è una mamma a mandare una segnalazione corredata da foto. Racconta di un incidente avvenuto questa mattina, fortunatamente senza feriti, tra due furgoni nel centro di Sivizzano. "Proprio di fronte alla piazza, dove la strada ha una strettoia ed è in curva. In coda c'era anche lo scuolabus: arrivato pochi attimi dopo l'incidente avvenuto sotto gli occhi dei bambini che erano in attesa alla fermata - spiega -. Noi residenti abbiamo segnalato più volte al Comune il rischio: gli automobilisti corrono veloci sulla provinciale (Strada Val Sporzana) e passano proprio in mezzo al paese. Qui abitano tante famiglie con bambini e il Comune sembra proprio aver dimenticato il nostro piccolo paesino. Ho scritto anche altre volte per il piccolo parco giochi che avevano smantellato e promesso di rifare. Adesso i bambini giocano nella piazzetta, proprio a pochi metri da dove è successo l'incidente di stamattina, è l'unico posto rimasto per poter stare fuori insieme". E chiedono un po' di attenzione alla sicurezza di tutti, sia di chi è al volante, sia di chi gioca.