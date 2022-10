Fuggono dal supermercato dopo il furto di superalcolici: ma incappano in un determinato carabiniere fuori servizio

La sua fuga dal supermercato di Pilastro è stata doppiamente sfortunata: a notarla, infatti, c'erano un carabiniere e un agente di polizia locale, entrambi fuori servizio e entrambi in borghese. Ma altrettanto determinati a non farsi sfuggire quell'uomo che evidentemente non andava semplicemente di fretta.

L'uomo, insieme ad un complice, aveva appena compiuto un furto di alcune bottiglie di superalcolici dal supermercato. Inseguito, è stato subito bloccato e consegnato alla pattuglia della stazione carabinieri di Langhirano, nel frattempo arrivata in aiuto. A quel punto il militare in borghese si è dedicato ad approfondire le indagini per risalire al secondo uomo fuggito.

Grazie alle immagini di videosorveglianza è riuscito ad avere un’immagine certa del fuggitivo, diffusa anche agli altri equipaggi che nel frattempo erano stati fatti convergere in zona per collaborare alle ricerche.

L’acume investigativo del carabiniere fuori servizio ha permesso nell’arco di 15 minuti di rintracciare e bloccare anche il secondo autore del furto, mentre tentava di nascondersi fra le vetture e le abitazioni in via Giovanni XXIII. Per non farsi riconoscere, durante la fuga si era anche sbarazzato della felpa che aveva indossato poco prima. Ma questo trucco non è bastato: è stato riconosciuto anche da altri testimoni.

Gli autori del furto sono risultati essere due 19enni italiani, denunciati.