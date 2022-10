L'appello di Friggeri: «Insieme per ridare decoro a via Resga»

Insieme, per dare più attenzione e risolvere le criticità storiche che attanagliano la zona di via Resga, divisa fra Montechiarugolo e Parma.

È una dichiarazione d’intenti forte quella che arriva da Daniele Friggeri, sindaco di Montechiarugolo e delegato all’Ambiente della Provincia di Parma, dopo che il gruppo di volontari «Ripuliamoci» ha portato alla luce per l’ennesima volta la situazione di via Resga.

«Ringrazio i volontari per la loro segnalazione - spiega Friggeri - che conferma come a via Resga, purtroppo, in questi anni non siano state riservate le giuste attenzioni. Ad essere coinvolti nella situazione emersa con il video, sono più enti: Aipo e il Comune di Parma. Infatti nel dettaglio la zona dove sono stati scaricati tutti quei rifiuti ricade sotto Parma. Anche il Comune di Montechiarugolo però ha in carico una parte di via Resga, e, laddove possibile, come amministrazione ci siamo già attivati anche in passato per ripulire la via e arginare i problemi esistenti».

Dalla consapevolezza che sulla discarica documentata in via Resga dai volontari devono intervenire più enti, Friggeri, nella duplice veste di sindaco e delegato della Provincia, si spinge oltre e inizia a ragionare su come affrontare concretamente le criticità della via. Che sfortunatamente non toccano solo il tema ambientale. «I rifiuti che vengono scaricati in via Resga non sono solo una questione di decoro - chiarisce Friggeri -: quella mole configura il reato di abbandono di rifiuti. Per questo motivo ho informato chi di dovere all’interno dell’amministrazione di Parma, e anche dentro Aipo, con la speranza che insieme si possa lavorare in squadra per affrontare e risolvere i problemi di abbandono di rifiuti nella via. Inoltre, sempre su via Resga, c’è anche da tempo il problema della prostituzione: se tutti gli enti agiscono insieme, potremmo riuscire a coinvolgere anche le forze dell’ordine per dare più sicurezza a quella zona. Via Resga è certamente meno abitata di un paese, o del centro di Parma. Ma merita più attenzione di quanta le è stata riservata sinora».