Apicoltore per passione, Varesi: «Affascinato dalle arnie. Lì le femmine comandano»

«Fare l’apicoltore è come guidare un gruppo di lavoro, perché ogni famiglia di api ha la propria identità. La genetica delle regine influenza le dinamiche dell’intero alveare, dove le femmine comandano e i fuchi, dopo la fecondazione, vengono nutriti fino a inizio autunno per poi essere cacciati»: il pianeta imenotteri è diventato, mettendo costanza nello studio e nella pratica, il mestiere di Gianluca Varesi, in precedenza operaio a Parma.

Dal 2017, dopo aver seguito vari corsi, gestisce l’azienda agricola La Villa, di cui è titolare a Carniglia di Bedonia. «Un luogo incantevole - commenta - dove mi sono trasferito, nella casa di famiglia di mia madre, dalla città».

Un inizio graduale, per passione - «perché senza non puoi fare questo lavoro» - che oggi, con 230 alveari all’attivo, definisce «una grande avventura».

Nel 2022 La Villa ha prodotto circa 6000 chili di miele, compensando la resa decisamente più scarsa degli anni scorsi. Una volatilità dovuta soprattutto ai cambiamenti climatici, che impattano sull’andamento delle stagioni. «La siccità di primavere secche ed estati torride - spiega - riduce il miele e compromette la crescita e l’opera delle api».

Secondo Varesi, il laborioso insetto, di cui adora «il rumore e il profumo dell’alveare, che infondono tranquillità e un modus operandi organizzato», favorisce la concentrazione. Il “parco apistico” de La Villa succhia nettare sulle alture bedoniesi, regalando miele di ciliegio selvatico, biancospino, acacia, miele di rovo (una rarità) e millefiori. La varietà di punta? Quello di castagno, che beneficia «delle piantagioni di Tornolo e Tarsogno, estensioni che una volta davano da vivere alle famiglie della zona».

La gamma di prodotti, venduti direttamente ai privati o nei mercati agricoli di Campagna Amica, comprende anche propoli in soluzione idroalcolica e, su richiesta, pappa reale fresca. Delle sue api Varesi parla sempre volentieri: infatti viene chiamato spesso nelle scuole dei figli maggiori - Eleonora di 6 anni e Adriano di 4, poi c'è Edoardo di 1 anno - a narrarne il mondo complesso e affascinante, portandosi dietro qualche teca “abitata”.

«La mia compagna Alessandra, insegnante a Borgotaro, ed io - aggiunge - siamo molto felici di esserci trasferiti in mezzo alla natura. I ritmi sono differenti a Bedonia, un paese delizioso e accogliente, rispetto alla città. E’ stata una scelta di vita. Stanno nascendo anche ottime collaborazioni: nella stagione estiva spesso mi faccio affiancare dai wufer, volontari che trascorrono un periodo di soggiorno e lavoro nelle aziende agricole».

L’apicoltura, a casa Varesi, è la ricetta della felicità. «Per realizzare il desiderio dei nostri bambini, a Natale - rivela Gianluca - regaleremo loro le tute da apicoltori, affinché, ovviamente con tutte le cautele, possano osservare le famiglie nelle arnie».

Claudia Olimpia Rossi



La scheda

Nome: Gianluca Varesi

Età: 41 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Studi: Diploma tecnico dei servizi sociali

Hobby: Lettura e Sport

Sogno nel cassetto: Recupero di un antico complesso rurale abbandonato

Azienda: Apicoltura “La Villa”, località Carniglia di Bedonia

Attività: Allevamento di api per la produzione di miele, pappa reale e propoli