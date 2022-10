Inaugurata la biblioteca «Provasi»: investiti 210 mila euro, 800 volumi

Mezzani È stato un importante momento di comunità quello andato in scena a Mezzani, per l’inaugurazione della nuova biblioteca comunale – e della sala polifunzionale ad essa annessa – intitolata allo scrittore e drammaturgo Fulvio Provasi, con sede in via Unità d’Italia, 4.

Un traguardo raggiunto a seguito di un investimento di 210 mila euro, al termine di un percorso avviato negli anni.

«Il risultato è frutto della passione e della costanza di tanti ex amministratori mezzanesi e del mondo dell’associazionismo – ha commentato il sindaco di Sorbolo Mezzani, Nicola Cesari – Oggi, grazie al nostro impegno come amministrazione e dell’Ufficio cultura, della Cooperativa Research, dei bibliotecari e delle associazioni locali – tra cui Auser e il Gruppo di lettura – viene offerta ai cittadini una grande opportunità, non soltanto culturale ma anche sociale. I meriti sono da attribuire in primis a chi, durante le passate amministrazioni dell’ex comune di Mezzani, aveva già pianificato tutto e che, anche grazie alla scelta di fondersi con Sorbolo, ha addirittura permesso di generare le risorse per realizzare un sogno. Un luogo in cui l’asilo, le scuole elementari, le medie, la mensa, la biblioteca-auditorium, con gli impianti sportivi e la parrocchia, sono in sinergia e rispondono alle reali esigenze della società moderna. Lo stesso percorso che abbiamo scelto di intraprendere a Sorbolo e che inizierà a mostrare i suoi frutti, nonostante le incertezze economiche del momento».



Oltre ad ospitare, per ora, 800 volumi (tra cui anche la donazione Provasi), la nuova biblioteca si appresta a diventare un importante luogo di incontro, pronto ad ospitare le più diverse attività.

Durante la giornata - presenti anche le scuole, a cui vengono rivolti da anni progetti di promozione della lettura - sono intervenuti gli assessori Cristina Valenti, Sandra Boriani e Gianmaria Fava, oltre all’architetto Pier Domenico Belli, che ha seguito la progettazione della biblioteca, struttura che si inserisce all’interno di un polo scolastico attrezzato e moderno.

Christian Marchi