Vini di vignaioli, a Fornovo arrivano 220 produttori: incontri, proiezioni e degustazioni

Fornovo Vent’anni di storia e di amicizia, circa 220 produttori dediti al rispetto della terra e alla naturalità. Migliaia di assaggi. Tante «voci» da gustare, perché raccontano di territori, di storia e storie di singoli vignaioli, di famiglie che hanno deciso, con passione, nel rispetto della terra e dell’ambiente, di produrre in modo naturale.

Si presenta così, con queste credenziali all’attivo, l’edizione 2022 di Vini di Vignaioli, in programma domenica 30 e lunedì 31 ottobre. Al fianco di Christine Cogez, a costruire anche in questa edizione l’ambiente accogliente del salone, da sempre il marchio di fabbrica di Vini di Vignaioli, la Pro loco di Fornovo, con il grande lavoro di preparazione, accoglienza e servizio, che l’associazione mette in campo ogni anno.



Il Foro 2000 sarà come sempre la sede dell’evento che avrà inizio alle 10 di domenica con la degustazione e vendita dei vini, che proseguirà fino alle 19. Dalle 16 alle 17 è in programma la proiezione del film «Pre-British – Il vino di Marsala oltre il Marsala», con la presenza del regista Andrea Mignòlo e di alcuni produttori menzionati nelle riprese come Pierpaolo Badalucco della cantina Dos Tierras e di Nino Barraco dell’omonima cantina.

Lunedì mattina, dalle 9 alle 12, come da tradizione, si terrà la tavola rotonda «Il vino: una cattedrale di tannini», una conferenza di Marc André Selosse, professore del Muséum national d’Histoire naturelle di Parigi. Al termine dell’incontro riprenderanno degustazione e vendita, fino alle 19. Come sempre, ad affiancare i vignaioli ci saranno numerosi produttori alimentari con le loro eccellenze, dai salumi ai formaggi, oli, conserve e molto altro.



Sabato, aspettando Vini di Vignaioli è in programma ai Boschi di Carrega una speciale escursione con Arianna Porcelli Safonov: 6,5 km di lunghezza e 100 metri circa di dislivello, durante i quali Arianna passeggerà con i partecipanti e leggerà pezzi estratti da «Cibo, vino ed altri castighi sociali», il suo spettacolo dedicato al vino naturale e alla gastronomia. Ritrovo al parcheggio di strada del Conventino, biglietto unico € 20. Info 347-2422441 (Jean Marc).

Do.C.