Halloween Girls Games: un torneo di calcio tutto al femminile

“Halloween Girls Games” è il titolo del primo torneo di calcio tutto al femminile, categoria under 15, che si terrà martedì 1° novembre, dalle 8.30, al campo Cavicchioni di Trecasali, organizzato dall’Us Audace Parma in collaborazione con la società locale Bassa Parmense ed il patro-cinio del Comune di Sissa Trecasali, territorio simbolo della lotta contro la discriminazione di genere.

In campo 8 squadre femminili della categoria Under 15: Audace Parma, Luzzara, Modena, Negrar, Rapid Viadana, Reggiana, Rivanazzanese Woman e Sangiu per un totale di oltre 150 giovani calcia-trici in arrivo da tutto il Nord Italia.

“L'impegno per il superamento degli stereotipi di genere - spiega Tiziana Tridente, assessora alle Pari opportunità del Comune di Sissa Trecasali - è iniziato nel 2014. Sissa Trecasali è stato il primo comune della Provincia di Parma a firmare il Protocollo regionale contro ogni forma di violenza di genere e l’assessorato alle Pari opportunità ha mantenuto fede agli articoli in esso contenuti. Uno di questo prevedeva di prestare attenzione agli sport e, in particolare, a quegli che, per antonoma-sia, sono ritenuti prettamente maschili. Grazie alla società Bassa Parmense prima, ed ora anche grazie alla società Audace, questo stereotipo è stato certamente indebolito”.

Il presidente dell’Audace Luigi Mavilla aggiunge: “Credo fermamente nella parità di genere in ogni ambito della vita, da quello familiare a quello sportivo, da quello sociale a quello lavorativo e come presidente di una scuola calcio, considerato sport da e per maschi, non potevo non abbattere, al-meno nella mia società, questa credenza ignorante”.

Dopo mesi di organizzazione lo scorso 10 aprile l’Audace ha aperto ufficialmente le porte al calcio femminile con un open day che ha richiamato oltre 70 bimbe e ragazze dai 5 ai 17 anni. Oggi la società conta tantissime audacine di età compresa tra 5 e 25 anni con 5 squadre che vanno dalla scuola calcio fino all’Eccellenza.

“Un traguardo così importante in pochi mesi - conclude Mavilla - mi conferma che abbiamo intra-preso la strada giusta. Devo doverosamente ringraziare il sindaco di Sissa Trecasali, Nicola Bernardi, l’assessore allo Sport Lorenzo Bizzi e l’assessora alle Pari opportunità, Tiziana Tridente, per il patrocinio al torneo. Grazie, inoltre, alle altre 7 società partecipanti e a Tito Cofano, direttore generale della Bassa Parmense calcio, per aver messo a disposizione gli impianti”.