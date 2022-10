Noceto, frontale tra due auto nella notte in via Matteotti: tre feriti al Maggiore

Tre ambulanze sono state inviate alle 5.15 dalla centrale operativa del 118 in via Matteotti a Noceto. E' lì che pochissimi minuti prima due auto - per cause ancora in via d'accertamento - si sono scontrate frontalmente.

Nell'impatto violento tra i due mezzi, tre persone sono rimaste ferite. A tutte sono stati riscontrati traumi di media gravità e tutte sono state trasportate all'ospedale Maggiore di Parma.