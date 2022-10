Il calore dei tifosi sostiene uomini e donne del Parma

In certe notti si capisce perchè il Parma Calcio e i suoi tifosi sono speciali. Anche se le ultime gare della prima squadra maschile e femminile non sono andate come tutti speravano, giocatori e dirigenti crociati hanno deciso di accettare l’invito del presidente Paolo Benecchi e di festeggiare il trentaduesimo compleanno del Parma Club Traversetolo.

Al President Tennis Club, oltre a una massiccia presenza di supporter gialloblù, non sono mancati esponenti delle due realtà che rappresentano l’orgoglio del territorio. Da una parte Mauro Pederzoli, direttore sportivo, con diversi membri del suo entourage e tre calciatori: Dennis Man, Valentin Mihaila ed Edoardo Corvi, il giovane portiere parmigiano che ha esordito in Serie B meno di due settimane fa con un’ottima prestazione al Tardini e si è confermato in Coppa Italia pochi giorni dopo contro il Bari, regalando ai suoi compagni la possibilità di sfidare l’Inter allo stadio Giuseppe Meazza di Milano nel prossimo turno. Dall’altra parte Domenico Aurelio, diesse delle ragazze, anche lui affiancato da alcuni collaboratori e da tre atlete: Bianca Giulia Bardin, Liucija Vaitukaityte e Ana Jelencic.



«Siamo una vera famiglia - spiega Paolo Benecchi - La passione e l’amore per questi colori ci guida nell’organizzazione dei nostri eventi. Un ringraziamento speciale va alle Legends: sono persone rare perché trovano sempre il tempo di esserci per le iniziative, soprattutto benefiche, che vengono proposte». E infatti erano presenti anche quei calciatori che hanno reso il nome del Parma Calcio una potenza in Italia e in Europa: Melli, Osio, Ze Maria, Giandebiaggi, Mondini, Savi e Montanini hanno regalato una maglia da gioco per la classica riffa di fine appuntamento. Così hanno fatto anche Dennis Man e Ana Jelencic, rendendo felici tre sostenitori gialloblù. Il tutto nell’attesa di farli esultare con nuovi gol: «La nostra volontà, ovviamente, è di perdere il meno possibile», afferma il direttore Pederzoli: «Speriamo che la sconfitta di domenica sia presto solo un ricordo. Rispetto all’anno scorso siamo più squadra. Abbiamo dimostrato di poter competere per stare nella parte alta della classifica.

Il nostro intento è rendere orgogliosi i tifosi che ci seguono con passione in casa e in trasferta. Serate come quella organizzata dal Parma Club Traversetolo sono fondamentali perché fortificano il rapporto tra pubblico e giocatori». Sulla stessa linea Marco Giandebiaggi: «Mister Pecchia è stato un ottimo acquisto. Sono convinto che raggiungeremo almeno i playoff. Un piccolo ritocco della rosa nel mercato di gennaio potrebbe essere utile ma ora dobbiamo rimanere vicini alle squadre di vertice».

Pietro Razzini