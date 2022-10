Denunciato il cacciatore che ha sparato e colpito due giovani: un 62enne di Traversetolo. Sequestrati 4 fucili 

I Carabinieri delle Stazione di Langhirano, al termine dell’attività investigativa, hanno individuato il cacciatore che domenica ha esploso un colpo di fucile i cui pallini avevano colpito due giovani di 26 e 29 anni ferendoli in maniera non grave.

Si tratta di un 62enne, residente a Traversetolo, che è stato deferito in stato di libertà per lesioni colpose. Il fucile utilizzato per la battuta di caccia e le munizioni sono stati sequestrati assieme alle altri regolarmente detenute.