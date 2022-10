Motociclista cade sulla provinciale 33 a Sissa: trasportato al Maggiore

Incidente questa mattina intorno alle 7 e mezza a Sissa, via don Minzioni, sulla provinciale 33. Un motociclista - per cause ora al vaglio della polizia locale - è caduto procurandosi vari traumi.

E' stato soccorso dall'automedica del 118 e da un'ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso del maggiore: le sue condizioni sono considerate di media gravità.

(foto d'archivio)