Festa di Halloween al bar Pippo sul tema del Tim Burton Party - Guarda chi c'era

A Sorbolo la serata più paurosa dell’anno si trascorre al Bar Pippo. Tutto esaurito, infatti, nel locale adiacente la piazza per la speciale festa di Halloween, tuttora in corso. E c’è anche un tema per il dress code: Tim Burton Party, ispirato ai film del grande regista. La fabbrica di cioccolato, Alice nel paese delle meraviglie, Nightmare before Christmas, La sposa cadavere e Batman- Il ritorno: la fantasia non ha limiti nel paese della Bassa, iniziato con una “spaventosa” cena, che continuerà con cocktail da incubo.