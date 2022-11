Addio a Erica Zaccomer, una vita per gli altri. Fondò la sede l'Avoprorit

Un’altra vita si è spenta a Collecchio, quella della sessantottenne Erica Zaccomer: la sua scomparsa ha lasciato un vuoto nella comunità locale dove tutti la stimavano e la conoscevano.

Ventidue anni fa aveva fondato la sezione collecchiese dell’Avoprorit. Aveva voluto mettersi a servizio del territorio, delle persone bisognose e dell'associazione condividendone gli scopi per prevenire le malattie tumorali.

Nell'Avoprorit si è impegnata moltissimo e ha ricoperto la carica di referente dall’anno di fondazione fino ai giorni nostri.

Erica Zaccomer è stata comunque soprattutto una docente esemplare e si è impegnata con volontà in incarichi significativi all’interno della scuola locale, dando il proprio apporto a varie iniziative tanto da essere apprezzata dai colleghi e dagli alunni.

«Erica era un’insegnante “preziosa”, preparata e competente - ha commentato il sindaco Maristella Galli, che è stata collega della Zaccomer -. E’ stata una guida per tutti gli alunni che hanno avuto il privilegio di averla come maestra e una collega di lavoro sempre aperta al confronto».

Erica Zaccomer è stata molto disponibile con tutti ed è stata un punto fermo per la famiglia a cui si è dedicata con impegno. Lascia il marito Alberto e il figlio Alessandro, ma soprattutto due nipotine che amava tantissimo e alle quali sperava di continuare a dedicare tanto tempo e di trasmettere loro la sua esperienza.

Purtroppo la vita non le ha concesso questa possibilità. Sicuramente in chi ha avuto la fortuna di conoscerla ha lasciato un ricordo di una persona forte e coraggiosa nell’affrontare le difficoltà della vita.

«Come sindaco - ha tenuto a sottolineare la Galli - posso dire che donne come Erica sono insostituibili in una comunità. Il tessuto associativo ha ricevuto da lei un contributo fondamentale. Ricordo la passione e la perseveranza con cui organizzava incontri, eventi, con il preciso obiettivo di aiutare, di donare, di sensibilizzare ognuno di noi».

I funerali si svolgeranno domani, alle 15 partendo dall’Ospedale Maggiore di Parma alla volta della chiesa parrocchiale di Collecchio.