Chiara e Davide e Il Mulino della Rocca: "Un sogno che ha il sapore della felicità"

Il Mulino della Rocca, a Roccaprebalza di Berceto, narra un sogno ad occhi aperti con il sapore della felicità. L’azienda agricola biologica è l’anima pulsante del paesino medievale, in un’oasi incontaminata, che Chiara e Davide, con il piccolo Diego, stanno rinvigorendo con fatica, gioia e un’instancabile progettualità.

«Mio marito è nato qui - racconta Chiara - e aveva da sempre il desiderio di riqualificare il paese e i campi di famiglia. Come tecnologa alimentare, io lavoravo in una grande azienda, viaggiando tanto. Quando, quattro anni fa, è arrivato Diego, ho capito che era giunto il momento di supportare Davide nel creare una realtà produttiva che valorizzasse il territorio».

Anche grazie ai bandi di sostegno per l’agricoltura, Davide Camisani Calzolari e Chiara Delbono hanno intrapreso così la loro attività, che oggi comprende coltivazione di cereali e orticole, la molitura artigianale e si affaccia su una prossima accoglienza agrituristica.

Il Mulino della Rocca fa parte del biodistretto delle Altevalli. «Quando ci dicono che siamo fortunati, rispondo: no, ce la siamo sudata» aggiunge Chiara con il sorriso.

Votato fin dal principio al biologico, Il Mulino della Rocca produce grano tenero, farro, mais antico, patate e miele. «Non è stato facile - spiega - trovare il modo di praticare agricoltura conservativa, per destrutturare meno possibile il terreno: abbiamo adottato un sistema, detto a sovesci, con colture, adatte ai campi a riposo, in grado di arricchirli durante la rotazione. Inoltre si è reso necessario recintare, con installazioni fisse o mobili, i campi per proteggerli dagli animali selvatici».

«Perché fanno i salti e ci mangiano tutto» motiva Diego, che si diverte tra campi e mulino, sul suo trattorino rosso.

In centro a Roccaprebalza, che conta 27 abitanti, di cui tre bambini coetanei di Diego, c’è il mulino dell’azienda, realizzato in una bottega medievale. «Della molitura - prosegue Chiara Delbono - mi occupo io personalmente. Con una filosofia: macinare poco e spesso, in base alle necessità. Non faccio stoccaggio, ma macino circa ogni settimana vendendo direttamente in azienda o a qualche forno. La nostra farina ha una sua ricetta. Coltivando più varietà di grano tenero, le misceliamo in fase di molitura».

L’apicoltura, esclusivamente locale, conta sul nettare delle colture aziendali o dei boschi circostanti. «Siamo felici. Il lavoro è duro, ma è una stanchezza fisica che fa star bene corpo e mente. Adesso l’avventura prosegue, ammodernando alcune strutture in sasso del paese, che volgono lo sguardo sui nostri campi, per creare un agriturismo dove invitare gli ospiti a soggiornare in questo luogo stupendo».

Come Diego non manca di sottolineare: «Il mio paese si chiama Roccaprebalza!».

Info

Nome: Chiara Delbono, Davide Camisani Calzolari

Età: 39 e 44 anni

Segno zodiacale: Leone e Scorpione

Studi: Laurea in Scienze e tecnologie alimentari lei; diploma istituto tecnico lui

Hobby: fotografia e cucina naturale lei; motocross lui

Sogno nel cassetto: «Far rivivere il nostro piccolo borgo e ricreare la filiera del grano dal campo alla tavola»

Azienda: Il Mulino della Rocca, via Roccaprebalza 29/a - Berceto

Attività: Coltivazione grano, farro, mais, patate (tutti bio) con vendita diretta; molitura cereali e castagne aziendali; produzione miele di castagno e millefiori.