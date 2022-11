Marco Boselli nuovo presidente del consiglio di amministrazione della Casa degli Anziani di Collecchio

Marco Boselli è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione della Casa degli Anziani di Collecchio. Subentra a Aristo Groppi che ha ricoperto lo stesso ruolo dal 2006 al 2022. Lo aveva preceduto il dottor Emilio Donetti, rimpianto farmacista di Collecchio, che ricoprì la carica di presidente dal 1982 al 2006 e quella di presidente onorario fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 2021. Tra i promotori della nascita dell’importante istituzione, agli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso, l’industriale Renzo Levati, deceduto in un tragico incidente in quegli anni. L’idea di realizzare una Casa degli Anziani a Collecchio fu una scelta lungimirante che ha lasciato il segno. La cooperativa che diede avvio al progetto raccolse fondi, sostegni e adesioni da parte dei collecchiesi, giungendo a 300 iscritti. Poi vi furono i contributi determinanti di Parmalat, dell’allora Cassa di Risparmio di Parma ed, in parte, del Comune di Collecchio. Fu aperta nel 1993. Da allora ha ospitato 3.500 persone. Rappresenta un punto di riferimento importante per il territorio e per il Distretto sud est. E’ dotata di 80 posti letto suddivisi tra Casa Protetta, Rsa e spazi per cure intermedie. Marco Boselli, ex assessore al welfare del Comune di Collecchio dal 2009 al 2019, coordinatore del 118 e dell’elisoccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma ha espresso soddisfazione per il nuovo incarico. “Ringrazio chi mi ha preceduto per l’importante lavoro svolto – ha sottolineato – mi impegnerò per fare di questa istituzione, cara ai Collecchiesi, una struttura sempre più al passo con i tempi senza perderne lo spirito che la contraddistingue come luogo di ospitalità, di cura, di vicinanza agli anziani ed alle loro famiglie”.