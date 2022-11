Corniglio, un progetto di sport per le famiglie della montagna

Corniglio Decollate l’anno scorso a Corniglio, hanno ottenuto subito grandi consensi. Così tornano le attività del Centro Universitario Sportivo rivolte alle famiglie di montagna. Attività ludico sportive e doposcuola per i bimbi della scuola materna, delle elementari e, da quest’anno, anche alle medie. Tutto questo prevedendo anche un’offerta per i loro genitori.

Il progetto pilota, fortemente sostenuto dal Comune di Corniglio che anche quest’anno ha mostrato una particolare sensibilità, si è rivelato particolarmente apprezzato dalla comunità e ha “abbracciato” anche Monchio.

«Vogliamo continuare a offrire un servizio di qualità per famiglie che troppo spesso vivono le difficoltà legate alla scarsità di proposte e ai tragitti oggettivamente complessi – chiosa il presidente del Cus Parma, Michele Ventura -. Il merito va sicuramente all’intuizione di Daniela Ghiglione, educatrice, pedagogista e maestra della sezione Sport Invernali del Cus da ben sette anni. Un doveroso ringraziamento va anche e soprattutto al Comune di Corniglio che ha messo a disposizione le strutture».

«Con la convenzione siglata quest’anno con il Cus Parma, l’Amministrazione comunale intende consolidare questo bellissimo e importate progetto avviato nel nostro territorio lo scorso anno – aggiunge il sindaco di Corniglio, Giuseppe Delsante -. L’impatto sulla nostra comunità è stato estremamente positivo, tant’è che questo autunno l’offerta dei corsi è raddoppiata sia a Corniglio che a Beduzzo. E’ mio dovere ringraziare il personale del Cus Parma e i nostri volontari Auser, che grazie alla loro disponibilità, rendono possibile anche l’attività di doposcuola fondamentale per le nostre famiglie. Finalmente lo sport non è più lontano da casa».

«Una grande novità di quest’anno è che abbiamo dato vita a un corso di pallavolo anche per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado – riavvolge il nastro Daniela Ghiglione -. Un’iniziativa che nasce dai desideri dei ragazzi stessi che l’hanno voluta fortemente, tanto da creare loro stessi una squadra. Buone notizie anche per le elementari dove si amplia l’offerta: in questa stagione prende il via calcetto, insieme a minivolley e basket».

E aggiunge: «Fondamentale è il contributo di Mikol Garulli, cocreatrice di questo progetto che porta le attività anche Monchio».

L’iniziativa Appennino sport nasce dall’esigenza della comunità di vivere lo sport, nonostante la distanza dalla città e dai servizi sportivi, che le grandi realtà offrono. Il progetto è rivolto in primis ai bimbi della materna, della scuola primaria, delle medie ma anche ai genitori. A questo si aggiunge il servizio extra di doposcuola, un importante supporto alle famiglie del territorio.

Il corso di “Baby sport”, per i bambini dai 3 ai 5 anni, è l’occasione per questi piccoli esploratori di conoscere il mondo con il loro corpo, prenderne consapevolezza e avvicinarsi allo sport attraverso esperienze motorie coinvolgenti, il tutto basato sul gioco.

Per i ragazzi della scuola primaria invece via a minivolley e minibasket: lezioni che non sono solo mirate all’apprendimento di discipline sportive, ma anche di aggregazione e socializzazione.

Per gli adulti un’ora di cross circuit, attività svolta a corpo libero, praticabile da chi si vuole avvicinare all’attività motoria e chi è già allenato. A Beduzzo si tengono invece i corsi per adulti di pilates e yoga. Per ulteriori informazioni, Daniela Ghiglione, tel. 33882009962.

