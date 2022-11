Felino ha salutato Franca Ghirardi "rezdora" regina

Felino C’è stata davvero tanta partecipazione di concittadini ai funerali di Franca Ghirardi in Ampollini, scomparsa nei giorni scorsi a 92 anni dopo una breve malattia.

Franca era conosciuta da tutti per le tante collaborazioni con le associazioni del territorio. Dopo la messa nella chiesa parrocchiale di Felino, la salma è stata trasportata al Tempio di Valera. Dopo aver lavorato per anni come artigiana nella confezione di guanti, aveva lasciato Parma per trasferirsi a Felino vicino al figlio Gian Paolo.

Franca, sempre cordiale e disponibile, dotata di grande energia, con il sorriso luminoso stampato sulle labbra, ha impiegato poco tempo per inserirsi nella comunità felinese, dove era diventata nota per la sua bravura accanto ai fornelli.

Chi ha avuto modo di passare a Felino qualche serata durante le annate in cui veniva organizzata la Settimana Felinese avrà sicuramente apprezzato i piatti che la cucina sfornava.

E a dirigere la folta squadra di «resdore» c’era lei, Franca, pronta a dare indicazioni sulla preparazione dei piatti e altrettanto pronta a raccogliere consigli e pareri. Gabriele Aschieri, che per anni ha presieduto l’organizzazione della festa in piazza, ha voluto ricordarla così: «Per tanti anni ha fornito il suo preziosissimo aiuto in cucina - ha detto - e se abbiamo avuto tanto successo un po’ lo dobbiamo anche a lei che ha gestito alla grande la squadra addetta alla preparazione dei piatti».

Franca era molto attiva anche con il circolo sociale Coruzzi e aveva sofferto non poco la chiusura dei locali a causa delle note vicende. Tantissime le sue specialità, tanto che nei santini ricordo oltre alla foto di Franca sono state stampate, sul retro, tre ricette scelte fra le sue più celebri.

Quando a Felino veniva organizzata una festa da parte di qualche associazione e si rendeva necessario allestire un punto ristoro il riferimento principale era lei, Franca, che non si è mai tirata indietro, tanta era la passione per la cucina. Per questo sono state tante le associazioni del territorio che si sono sentite in dovere di stringersi idealmente alla famiglia, composta dal figlio Gian Paolo con la nuora Maria, dagli adorati nipoti Andrea e Silvia, dai pronipoti Valentino e Federico.