Un caffè con il cronista: la parola alle autorità del paese - Video

Quali sono le buoni ragioni per conoscere e andare a vivere a Felino? Lo spiegano ai microfoni della Gazzetta di Parma giunta a Felino in piazza Miodini, il sindaco Filippo Casolari, il comandante della polizia locale dell'Unione Pedemontana Franco Drigani e il maresciallo capo Dino Romani. L'occasione è l'iniziativa "Un caffè con il cronista".

La giornalista Anna Maria Ferrari, vicecaporedattore della Gazzetta ha intervistato le tre autorità del paese e tanti cittadini che sono accorsi in piazza per parlare del loro paese: com'è e in cosa potrebbe migliorare. - Guarda il video