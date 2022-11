Fa irruzione in sala giochi a Collecchio ma deve fuggire a mani vuote: 25enne arrestato dai carabinieri

Un 25enne moldavo è stato arrestato in flagrante per tentata rapina aggravata dai carabinieri di Collecchio.

Attorno alle 22 di ieri, il giovane è entrato a volto coperto e armato di coltello nella sala giochi di Collecchio e ha minacciato l’addetta cercando di farsi consegnare l’incasso della giornata. Ma la donna è riuscita a chiudersi nell’ufficio impedendo al giovane di avvicinarsi ai soldi. Il malvivente ha cercato di scavalcare il bancone del bar e di sfondare a calci la porta ma ha dovuto desistere e fuggire.

La pattuglia è giunta poco dopo: i carabinieri hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza e hanno sentito i testimoni. Da alcuni particolari (un tatuaggio sul collo) i militari dell'Arma hanno individuato l'auto del giovane, parcheggiata sotto casa ancora con il motore caldo. Il 25enne è stato fermato e durante la perquisizione in casa sua sono stati trovati gli abiti che indossava nel momento dell'irruzione nella sala giochi. Portato in caserma, il giovane moldavo è stato arrestato per tentata rapina e condotto al carcere di Parma a disposizione dell’autorità giudiziaria.