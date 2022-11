Valmozzola Stazione: auto fuori strada nella notte: un ferito. L'incidente è avvenuto dopo l'una di stanotte: ancora non si conoscono le cause, ma sembra che non siano coinvolti altri mezzi. Il conducente è stato soccorso e trasportato da un'ambulanza del 118 al Maggiore. le sue condisioni sono giudicate di media gravità.