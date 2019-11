Tra anolini solidali e atmosfere di Natale a castello: l'agenda del sabato

PARMA

Solidarietà: gli anolini ripieni di bontà di «Parma Facciamo Squadra»

È il piatto per eccellenza delle festività natalizie, ma non solo, che da anni fa capolino in bella vista sulla tavola di ogni parmigiano mettendo d’accordo davvero tutti, dai nonni alle mamme fino ai nipoti. L’anolino è diventato un vero e proprio tratto distintivo della parmigianità, quella più vera e autentica. Anche quest’anno a Natale si potranno portare in tavola degli anolini davvero speciali, più buoni perché con, uova e farina, mescolano la solidarietà e la forza della comunità. È la ricetta di «Parma Facciamo Squadra» per sostenere la realizzazione del nuovo Polo Oncologico dell’Ospedale Maggiore e l’Oncologia di Vaio. Tante mani a comporne una, tesa, per alleviare la strada impervia di chi deve affrontare una malattia oncologica. Se nella precedente edizione, erano stati prodotti 130mila anolini, quest’anno si punta decisamente più in alto: l’obiettivo è di raggiungere quota 15 quintali. La fabbrica degli anolini solidali ha aperto i battenti lunedì nelle sale attigue alla cucina della Protezione Civile, in via del Taglio e la «staffetta» proseguirà a ritmo incessante fino a domenica. Gli anolini si stanno preparando anche a Fidenza nella sede dell’Assistenza Pubblica, alla cooperativa sociale «Il Giardino» di Noceto, al Centro Anziani e Punto di Comunità di Sorbolo, all’Arci di Tortiano, all’Istituto Alberghiero Magnaghi di Salsomaggiore e nel laboratorio di cucina dell’Enaip di Parma. Gli anolini di carne sono prodotti a Parma secondo la ricetta strettamente ispirata all’Arciconfraternita dell’Anolino, mentre in provincia si stanno facendo quelli di formaggio con la ricetta di Fidenza De.Co (Denominazione Comunale). Un lavoro davvero immenso, impensabile senza l’aiuto dei volontari del Gruppo Cucina e logistica della Protezione Civile che, già da due settimane, sta producendo i semilavorati per tutti. Nelle impastatrici sono finiti ben 1.200 chili di farina, 12mila uova pastorizzate, 300 chili di formaggio ed una quantità indefinita di carne e pan grattato: tutto ciò che serve - compresi vassoi, guanti e cuffiette - è stato donato da Conad Centro Nord, partner del progetto «Parma Facciamo Squadra», promosso da Forum Solidarietà con il sostegno di Barilla, Chiesi Farmaceutici e Fondazione Cariparma che quadruplicheranno l’incasso devolvendo un euro ciascuno per ogni euro offerto dai cittadini. I protagonisti di questa grande impresa benefica sono oltre 1.600 volontari che proprio in questi giorni indossano il grembiule blu con il logo di «Parma Facciamo squadra» e si mettono in gioco. Di carne o formaggio, surgelati, in borsa termica e in pacchi da un chilo, gli anolini solidali saranno in vendita (fino ad esaurimento) al costo di 30 euro al chilo sabato e domenica : a Parma sotto i Portici del Grano, sabato dalle 16 alle 20, e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20; a Fidenza in piazza Garibaldi, sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, e domenica dalle 10 alle 13; a Noceto nella piazza principale sabato dalle 17 e domenica dalle 10 per tutta la giornata. Sarà possibile trovare gli anolini anche nei punti vendita Conad di Parma, Fidenza e Noceto. Info: www.parmafacciamosquadra.it..

Musei civici: visite guidate e mostre fino a domenica

Nuove giornate da trascorrere nei musei civici con tante attività gratuite rivolte sia ai bambini che agli adulti con laboratori per bambini e visite guidate al Castello dei Burattini e alla Collezione della Pinacoteca Stuard, senza l’obbligo di prenotazione. sabato e domenica - dalle 10 alle 18, Casa della Musica, Museo dell’Opera e Casa del Suono - si potrà visitare la mostra «Cleofonte Campanini, da Parma al Nuovo mondo». Dalle 10 alle 18, nella Galleria San Ludovico sarà aperta la mostra d’arte contemporanea «L’orizzonte degli eventi (cose/quadri)» degli artisti Umberto Squarcia Jr e Andrea Cantagallo. Dalle 10 alle 18.30 a Palazzo Pigorini il pubblico potrà ammirare due mostre: al primo piano «Il battello pareva sospeso come d’incanto» mentre al secondo piano «Genesi delle forme». Dalle 10 alle 19, al Palazzo del Governatore - si potrà assistere alla mostra «Costellazioni familiari. Dialoghi sulla libertà» curata da Arturo Carlo Quintavalle. Orari di apertura: Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini 10.30-18.30, con ultimo ingresso alle 18; Museo dell’Opera e Casa del Suono 10-18; Casa natale Arturo Toscanin 9-13 e 14-18.

Convitto Maria Luigia: contro la violenza sulle donne

Per dire no alla violenza sulle donne i giovani della Croce Rossa dei Comitati di San Secondo, Parma e Fontanellato portano in scena uno spettacolo che ha come obiettivo sensibilizzare i più giovani ad un argomento così importante come il non commettere violenze di genere, in tutte le sue forme. Lo spettacolo sarà presentato al Teatro del Convitto Nazionale Maria Luigia alle 10.30 di sabato.

Il Castelletto: serata danzante con Luca Canali

Serata danzante con l’orchestra Luca Canali sabato dalle 21.30 al circolo Il Castelletto di via Zarotto.

Corcagnano: Gasoline band al Teatro Magliani

sabato alle 21.30, sul palco del teatro Magliani di Corcagnano si esibirà la «Gasoline band». L’evento è organizzato da Raimondo Meli Lupi in collaborazione con il teatro Magliani. Ingresso a offerta.

Via D'Azeglio: «Oltremarket» all'Ospedale Vecchio

sabato e domenica dalle 9 alle 19.30, ritorna «Oltremarket-il mercato delle Meraviglie», sotto i portici dell’Ospedale Vecchio in via D’Azeglio, per regalare e regalarsi produzioni fatte a mano. Come sempre spazio ai pezzi unici e originali, spaziando dai materiali di recupero, al settore fashion e moda, fino autoproduzioni ispirate al mondo dei cartoni e dei fumetti. «Oltremarket» è un progetto in cui riscoprire piccole meraviglie come l’Oratorio di Sant’Ilario. Domenica animazione per i più piccoli con truccabimbi.

Il Pedale Veloce: presentazione di «Le tre libertà»

sabato alle 16, al circolo Arci «Il Pedale Veloce», di Borgo Bernabei, verrà presentato il romanzo di Beppe Battaglia «Le tre libertà». Dialogherà con l’autore, Andrea Bui del Centro studi movimenti.

Palazzo Bossi Bocchi: lettura/conversazione

È attesa per sabato alle 17, a Palazzo Bossi Bocchi (sede di Fondazione Cariparma - Strada al ponte Caprazucca) la lettura/conversazione «Ma c’è un posto per Otello nel Paese del Melodramma?», a cura di Luisa Viola; ingresso gratuito. Info: guide@fondazionecrp.it.

Teatro del Tempo: domani e domenica in scena Compagni di classe

sabato alle 21 e domenica alle 17 in scena «Compagni di classe» di Matteo Bacchini, con Rocco Antonio Buccarello e interpreti scelti fra i ragazzi del laboratorio «Il tempo del teatro». Una classe di amici appassionati di teatro che mette in scena una classe di studenti nel corso dei secoli, fino ai giorni nostri. Prenotazione obbligatoria: 340 3802940.

Chaos Art Gallery: Germinazioni cromatiche

Inaugura sabato alle 17 alla Chaos Art Gallery di Vicolo Al Leon d’oro 8 la mostra «Germinazioni cromatiche» di Elena Cavanna e Daniela Mezzadri (aperta fino al 12 dicembre). Il colore e la sua capacità liberatoria, la necessità di abbandonarsi ad esso per trovare spazio e suono oppure silenzio e luce sono le caratteristiche di queste due artiste.

Sòdo Restaurant: sfilano le donne della porta accanto

sabato alle 19,30 al Sòdo restaurant, si svolgerà la sfilata «Tributo alle donne». Una serata all'insegna della moda, del divertimento e della buona musica. Sulla passerella non solo modelle, ma donne della porta accanto, dai 20 ai 70 anni: casalinghe, volontarie, professioniste, operaie. Donne che per una sera saranno protagoniste con la propria bellezza e la propria eleganza. Un evento organizzato con la collaborazione di diverse realtà artigianali e commerciali del territorio che fin dall'aperitivo ci porteranno nel mondo delle donne in tutte le sue sfaccettature: dalla bambina alla signora, dalla sposa alla donna volontaria. Ed ecco i protagonisti: per l'Hair Styling Medusa hair beauty, per i dettagli Ottica Santa Croce, per gli abiti da sposa Le spose di Giulia, per gli abiti le Coccole, per finiture e allestimento La Shabberia art & interior shabby chic. Una serata con la partecipazione della Croce Rossa alla quale verrà devoluto parte dell'incasso.

Taverna Ritosco: canta Michela Tedeschi

sabato sera alle 21, nel risto-pub «Taverna Ritosco», a San Pancrazio, si esibirà la nota cantante parmigiana Michela Tedeschi. Possibilità di cenare.



MONTAGNA

ALBARETO

Cena per la Festa della banda

sabato sera ad Albareto genitori, parenti e sostenitori dei componenti del corpo bandistico parteciperanno numerosi alla festa della loro banda. La festa inizierà nella chiesa parrocchiale di Maria Assunta dove alle 19 il parroco monsignor Renato Fugaccia celebrerà la Santa Messa e poi tutti a Boschetto per l’annuale cena, una cena preparata con cura dai cuochi de “La Peschiera”. Durante la serata il maestro Cacchioli presenterà i giovanissimi entrati da poco a far parte del complesso e presenterà il nuovo presidente del corpo bandistico di Albareto Rita Dellaturca che riceverà il testimone dello storico presidente e coofondatore del complesso Giuseppe Bertorelli.

BARDI

Atmosfera delle feste al Castello con la «Casa di Babbo Natale»

Il castello di Bardi è pronto per vivere al meglio la magia del Natale, con tanti eventi imperdibili. Nel maniero, prenderà il via, la calorosa e tanto attesa atmosfera delle feste, grazie alle aperture straordinarie dedicate al Natale. Gli adulti potranno godere di una visita completa dalle prigioni ai camminamenti, dalle cucine alle sale dei principi, nonché della ricchezza delle collezioni del Museo della Civiltà Valligiana, oltre che del museo della Fauna e del Bracconaggio, di quello Archeologico e di quello targato Ferrarini-Nicoli. Per le famiglie ed i più piccoli torna, nel frattempo, a grande richiesta, la magica “Casa di Babbo Natale”: i bambini potranno, quindi, incontrare il grande Babbo, sedere sulle sue gambe, scrivere la “celebre” letterina e parlargli, raccontando tutti i loro desideri (ed i regali dei propri sogni) per la notte di Natale. Ma non finisce qui: ad arricchire il castello, ci saranno melodie musicali, cornamusa, giochi di una volta nel salone d’onore e tante altre iniziative. Orari di apertura della fortezza: sabato e festivi dalle 10 alle 17. Info: 0525 733021 - 380 1088315; mail: info@ castellodibardi.info; www.castellodibardi.info.

BASSA

BUSSETO

Cinema, spettacoli e visite guidate al Festival Guareschi

Prosegue, a Busseto e Roncole Verdi il «Busseto Festival Guareschi “Don Camillo & Peppone”, Cinema, teatro e trattorie», a cura di Ater Associazione Teatrale Emilia Romagna, progetto del Comune di Busseto, in collaborazione con November Porc, all’interno del programma del Comitato Guareschi - Medaglia d’oro del Presidente della Repubblica, con il contributo di Destinazione Turistica Emilia, Regione Emilia Romagna. Sabato e domenica, alla Casa Archivio Guareschi di Roncole Verdi, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 è aperta la Mostra antologica permanente «Giovannino Guareschi nostro babbo» e, sabato, dalle 10 alle 11, nell’ambito dello «Speciale novembre 2019» si terranno visite guidate particolari all’Archivio Guareschi condotte da Alberto Guareschi, figlio del grande scrittore (info al numero 0524204222). Sempre sabato, alle 15.30 nel Teatro Verdi, concerto dell’Orchestra Junior Monteverdi dell’Istituto «C. Monteverdi» di Cremona sotto la direzione artistica di Monia Ziliani. L’evento è patrocinato dal Comune di Busseto e dall’Istituto Superiore di Studi Musicali «Claudio Monteverdi» del Conservatorio di Cremona. Ingresso libero. Sempre in teatro, alle 16, vanno in onda «Il decimo clandestino», antologia dal film di Lina Werthmüller – 1989 e «Il marito in collegio», antologia dal film di Maurizio Lucidi - 1977. Ingresso gratuito con posto assegnato (tel.052492487) Estratti da film molto diversi tra loro, presentati da Egidio Bandini, giornalista e saggista, i due film regalano uno spaccato dell’Italia e degli italiani; come eravamo: e come speravamo di diventare. Con Bandini ne parleranno il saggista Ruben Razzante e il direttore di Oggi, il bussetano Umberto Brindani. Inoltre nelle sale dell’accademia del Teatro Verdi, sabato e domenica, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, sarà visitabile la mostra «Route 77- Con Guareschi, in bicicletta lungo la via Emilia» , ideata da Egidio Bandini, giornalista e saggista, direttore del Festival, presidente del Gruppo Amici di Giovannino Guareschi. Tutto il programma sul sito bussetolive.com.

Il maestro Baffero al salone Barezzi

sabato alle 21, nel salone Barezzi di Busseto, l’associazione culturale Amici di Verdi organizza un concerto di pianoforte del maestro Giovanni Baffero con musiche di Claude Debussy, in memoria della musicista e direttrice di coro Maria Teresa Carloni, vittima del terremoto di Amatrice.

COLORNO

Serata di liscio al Cral Farnese

Serata di ballo liscio con l’orchestra Giramondo sabato a partire dalle 21,30, al Cral Farnese di via Roma 28. Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0521815468. r.t.

FONTANELLATO

Natale in Rocca con tante iniziative

sabato e domenica torna il mercatino «Natale in Rocca» con tanti oggetti regalo, addobbi per la casa e prelibatezze gastronomiche ma anche majorettes, artisti di strada e stand naturalistici a cura della Bottega di Mastro Gufo. Per i più piccoli ci sarà inoltre la possibilità di incontrare Babbo Natale nella casetta allestita nel cortile della Rocca e consegnare direttamente nelle sue mani la letterina con i desideri per la notte della vigilia.

SAN SECONDO

Nuovi appuntamenti con «Casa Nebbia»

La kermesse «November Porc…speriamo ci sia la nebbia» è terminata ma a San Secondo prosegue, fino all’8 dicembre, l’appuntamento con «Casa Nebbia», aperta sabato e domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, nella sala delle scuderie della Rocca dei Rossi. L’iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione culturale «Everelina». La mostra, un vero e proprio percorso sensoriale volto a stimolare l’emotività del pubblico attraverso esperienze olfattive, uditive e tattili, oltre che visive è arricchita dall’esposizione «Paesaggi Evanescenti» di Gigi Montali.



PEDEMONTANA

FELEGARA

Si balla al circolo «La Locomotiva»

Serata danzante con l’Orchestra Stefania sabato dalle 21 al Circolo “La Locomotiva” Bruno Molinari.

MONTICELLI

Swing e balli latini dal «Lallo»

Due serate di divertimento al «Salotto del Lallo», in via Marconi a Monticelli Terme. sabato a partire dalle 22.30 torna la serata latina con la Scuola «Danza Lerose» di Reggio Emilia: ci si potrà scatenare in pista con lo «stage» di salsa in linea, lo show di Antonello e Chiara «Mambo heard» mentre in consolle ci sarà Lucky dj e l’animazione dello staff Madness. A seguire la pizzata di mezzanotte.

NOCETO

L'orchestra Frati al circolo Avis

Si balla il liscio sabato al Circolo Avis con l’Orchestra Valerio Frati. Tutti in pista dalle 21.

TRAVERSETOLO

Al Teatro Aurora arriva «Bhollywood»

Cosa succede se il mondo della musica da film con le sue atmosfere e i suoi richiami variopinti si incontra con la fantasia delle bolle di sapone? Lo scopriremo sabato al Teatro Aurora di Traversetolo. Dalle 21 accadrà infatti qualcosa di magico con “Bhollywood”. Si assisterà a uno spettacolo di musica e magia attraverso il racconto delle bolle di sapone del Bollaio Matto (alias Yuri Bussi) accompagnato da note musicali curate e suonate da “I solisti di Felino” - Paolo Mora e Stefano Mora (violino), Antonio Bonatti (contrabbasso), Andrea Coruzzi (fisarmonica) e Marco Dinatale (chitarra) – che daranno vita a famose colonne sonore cinematografiche, reinterpretando successi come “Moon River”, “Evita”, “La vita è bella”, “Titanic” e tanti altri film. Yuri Bussi, educatore e bollaio, ha maturato svariate esperienze didattiche in tutto il mondo e da anni propone spettacoli di bolle di sapone per bambini e adulti e tra le altre cosa ha rappresentato l'Italia al Simposio Mondiale 2018 dei bollai in Scozia. Per info e prenotazioni contattare il numero 347 2781403, visitare il sito web www.teatroaurora.com (dove si possono prenotare i biglietti) o anche la pagina facebook dedicata.