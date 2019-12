Mercatini natalizi, golosità a km zero e tanta musica: l'agenda del sabato

BARDI

MERCATINI, VISITE AL CASTELLO E ALLA CASA DI BABBO NATALE

Nuove speciali aperture straordinarie alla Fortezza di Bardi, in compagnia di Babbo Natale e di speciali mercatini che verranno inaugurati proprio in questo weekend. Il Castello di Bardi vivrà anche in questo fine settimana, come ogni sabato e domenica fino al 22 dicembre, una magica atmosfera delle feste grazie alla “Casa di Babbo Natale”, ma anche al mercato natalizio e all’organizzazione di attività per i più piccini.

Visita al maniero

Gli adulti potranno godere di una visita completa del maniero, dalle prigioni ai camminamenti, dalle cucine alle sale dei principi, nonché della ricchezza delle collezioni del Museo di Ferarrini-Nicoli, di quello della Civiltà Valligiana, della Fauna e del Bracconaggio, ed Archeologico. I bambini, nel frattempo, potranno sedere sulle gambe di Babbo Natale e scrivere con lui la letterina dei regali.

Mercato artigianale

A far da sfondo alle giornate, dalle 10 alle 17, come anticipato, anche un mercato artigianale di Natale targato “Lampo di un’Idea”. Accanto alla nuova visita guidata “by night” di sabato sera (che prenderà il via alle 21), verrà riproposta anche per quest’anno, quindi, la fortunata esposizione artigianale, con tante idee per regali. L’ingresso è incluso nel prezzo del normale biglietto, prevede la visita individuale e la visita della “Casa di Babbo Natale”. Per esigenze di visita particolari, prenotazioni per gruppi o semplicemente altre info di vario genere come per il meteo: 0525/733021 – 380/1088315) – info@castellodibardi.info.

BERCETO

MERCATO STRAORDINARIO

Sabato per le vie del centro a partire dalle 9 del mattino si terrà un mercato straordinario (il giorno settimanale infatti è solitamente il giovedì) organizzato dalla Pro-Loco per immergersi nell’atmosfera natalizia che ormai comincia a farsi sentire. I banchi spazieranno dall’abbigliamento all’agroalimentare.



BORE

TANTE BANCARELLE A CHILOMETRO ZERO

Il Comune di Bore presenta la prima edizione del “Mercatino di Natale”. La manifestazione avrà luogo nel paese della Valcenedola Sabato e si svolgerà dalle 10 alle 20. A farla da padrone saranno numerose bancarelle di oggettistica ed artigianato, rigorosamente a chilometri zero, accompagnate da melodie natalizie e gustosi stand gastronomici. Dalle 14,30 la giornata sarà arricchita da divertenti laboratori natalizi per bambini e speciali “truccabimbi”. Alle 16, poi, sarà il momento dell’atteso spettacolo dal titolo “La notte di Babbo Natale”.



BORGOTARO

BORASCHI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO

Lo scrittore e giornalista Aldo Boraschi, presenterà Sabato alle 17, nella sala-incontri della «Biblioteca Manara» di Borgotaro, il suo ultimo libro dal titolo «L’arte della solitudine». Introdurrà l’autore, il prof. Massimo Beccarelli. In questo romanzo, viene focalizzata la vita di Sante Bruni, un giornalista, che vive a Bologna con la moglie e che è combattuto tra le insoddisfazioni professionali ed il dolore per la paternità, che non arriverà mai. Eppure la sua vita, non è solo questo: fuori dalla sua casa, in fuga da se stesso e da ataviche domande senza risposta, incontra il mondo degli ultimi.

BUSSETO

"SABATI DELLE STORIE" PER I BAMBINI

Sabato alla biblioteca della Fondazione Cariparma di Busseto, alle 16, appuntamento con i «Sabati delle storie», letture ad alta voce per bambini a cura del gruppo Tusitala. Info allo 052492224.

THE GREATEST SHOW AL TEATRO VERDI

Sabato alle 21, il Teatro Verdi ospita «The Greatest show», spettacolo musicale dedicato alla lotta contro il bullismo raccontata attraverso la storia del circo. A presentarlo sarà «La Fabbrica del piccolo circo». Ingresso a offerta.

GUARESCHI, IN BICI LUNGO LA VIA EMILIA

Ultimi giorni per visitare nelle sale dell’accademia del Teatro Verdi, la mostra «Route 77- Con Guareschi, in bicicletta lungo la via Emilia». Sarà possibile ammirare Sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 l’esposizione, realizzata dal Gruppo amici di Giovannino Guareschi e Padanaplast e in collaborazione con il Circolo Alberto Pasini, che ricostruisce il tour che Guareschi compì in bicicletta nel 1941 da Piacenza a Rimini, e che costituì una vera e propria immersione in quello che sarebbe stato il Mondo Piccolo dei suoi personaggi.

CALESTANO

ACCENSIONE DELL'ALBERO E CONCERTO CON TRE CORI

Questo fine settimana si aprono le celebrazioni natalizie sia nel capoluogo che a Marzolara. Sabato alle 17.45 nel piazzale della chiesa, ci sarà l’accensione dell’albero di Natale, cui seguirà un brindisi e ricco aperitivo con polenta salsicce e vin brulè.

Tre cori

Alle 20,30, poi, il gruppo alpini di Calestano organizza un concerto in cui si esibiranno 3 cori: il coro «Il pellegrino», la «Corale farnesiana» e il coro «San Lorenzo».



COLLECCHIO

CONCERTO BENEFICO A FAVORE DELL'AISM AL TEATRO CRYSTAL

«Da Lennon a Battisti… & gli altri» è il titolo del concerto benefico di Natale che andrà in scena Sabato a partire dalle 21, al teatro Crystal. Il ricavato sarà devoluto alla sezione provinciale dell’Aism (associazione italiana sclerosi multipla). L’evento è promosso con il patrocinio dei Comuni di Parma e Collecchio.

I protagonisti

Sul palco saranno protagonisti gli «Lsd-Beatles cover band» - (composto da Fabrizio e Roberto Pallini, Claudio Zanelli, Raffaele Fiore, Matteo Rubini, Marco Sicuri) che hanno un repertorio che vede solo pezzi dei Beatles oltre ad alcuni brani composti da Lennon e Mc Cartney nella loro successiva carriera da solisti, dopo lo scioglimento dei Beatles - e la «Macchina del tempo» (di cui fanno parte Claudio Aimi, Lucio Zatelli, Daniele Venturini, Edoardo Pavone, Marco Dinatale e Delfino Verecondi) che spazia dagli evergreen ai gruppi beat degli anni ‘70 senza tralasciare la bellezza dei classici di Lucio Battisti.

COSTAMEZZANA

LA BANCARELLA DI NATALE

Aperta tutto il giorno nel fine settimana la Bancarella di Natale organizzata dall’associazione “La Famiglia del pellegrino” nel piazzale della canonica di Costamezzana. In mostra gli oggetti recuperati o realizzati a mano dai volontari: addobbi di Natale, angioletti di stoffa e di legno, libri, articoli religiosi. L’associazione, una Odv, è impegnata nell’aiuto alle famiglie accoglienti bambini in affido, nell’educazione, nella formazione e anche nell’aiuto economico. Lo scopo della bancarella è quello di raccogliere fondi – si potrà scegliere un oggetto lasciando un’offerta – e sostenere le iniziative previste dallo statuto dell’associazione, oltre che di promuoverne le attività, di fare aggregazione per i giovani e le famiglie e per i pellegrini in transito lungo la Via Francigena.



FELEGARA

MUSICA AL CIRCOLO "LA LOCOMOTIVA"

Musica con l’Orchestra Enza e gli Harmony Sabato dalle 21 al Circolo La Locomotiva Bruno Molinari.



FONTANELLATO

MERCATINO ALLA ROCCA E BABBI NATALE BIKERS

Ancora un weekend «magico» per accompagnare verso il Natale fontanellatesi e turisti. Sabato e domenica tornerà attorno alla Rocca il mercatino dei creativi e dei sapori a cura di Confesercenti in cui sarà possibile trovare idee regalo, oggetti di qualità e grande fascino creati con abilità e maestria dalle mani sapienti di artigiani, ma anche il palato non sarà trascurato con il Christmas Street Food e i migliori «Chef di Strada» con le loro specialità.

Babbo Natale

Non mancherà, naturalmente, la possibilità di incontrare Babbo Natale che raccoglierà le letterine dei bimbi nella casetta allestita nel cortile della Rocca.

CANTI CORALI AL LABIRINTO DELLA MASONE

Prosegue nel weekend l’appuntamento con il canto corale al labirinto della Masone. Sabato dalle 16, nella Sala Calvino del Labirinto, si esibiranno il Coro Cantafabula, diretto da Marina Gatti, i «Pueri cantores» della Cattedrale di Fidenza e il «Chorus laetus» diretto da Luca Pollastri.

Per l’occasione, il biglietto d’ingresso al Labirinto avrà il costo ridotto di 10 euro a partire dalle ore 15.30 e comprenderà anche l’accesso al parco, alla collezione d’arte e alla mostra temporanea «Wendingen 1918-1931. Rivolgimenti sospesi tra Jugendstil e astrazione».



FORNOVO

APPUNTAMENTO CON GLI ALPINI

A partire dalla 10 di Sabato in piazza Tarasconi il Gruppo Alpini farà una bancarella per il tesseramento, accompagnato da caldarroste e vin brulé.

UNA BANCARELLA DI TORTE PER GLI ANZIANI

«Un gesto di solidarietà, 1 kg di bontà»: Sabato a Medesano gli operatori del centro anziani e del centro diurno allestiranno una bancarella di torte, nella sede di via Salvetat. A partire dalle 14.30 si potranno acquistare le dolci proposte e contribuire all’acquisto di attrezzature e ausili necessari all’attività con gli anziani.



MONTICELLI

SERATE AL SALOTTO DEL LALLO

serate di divertimento al «Salotto del Lallo». Sabato alle 22.30 appuntamento tradizionale con la serata latina «noche de musica». Pizzata di mezzanotte.



NOCETO

MUSICA E BALLO AL CIRCOLO AVIS

Un fine settimana all’insegna della musica e del ballo al Circolo Avis. Sabato dalle 21 tutti in pista con la selezione musicale dei Dj Francesco e Fabrizio.



PARMA

TANTE MOSTRE DA NON PERDERE. VISITE ALLA PINACOTECA STUARD

Nuove occasioni per andare alla scoperta del patrimonio dei musei e degli spazi espositivi civici con visite guidate e attività gratuite sia per adulti che per bambini, realizzate dal personale specializzato dei musei e promossi dall’assessorato alla Cultura del Comune.

Visite guidate

Sabato alle 11, visita guidata al Castello dei Burattini, senza l’obbligo di prenotazione, con un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla «Compagnia dei Ferrari» e ad altre famiglie di burattinai mentre alle 16 verrà proposto il laboratorio «Il mio burattino!» per bambini da 4 a 10 anni; è richiesta la prenotazione (0521/031631).

Sempre Sabato, alle 15.30, la Pinacoteca Stuard ospiterà il laboratorio «Il mio albero…di Natale», per bambini dai 4 ai 10 anni, con la prenotazione richiesta (0521/508184) mentre alle 16.30, visita guidata, senza l’obbligo di prenotazione, alla collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale. Dalle 10 alle 18, alla Casa della Musica, Museo dell’Opera e Casa del Suono - si potrà visitare la mostra «Cleofonte Campanini, da Parma al Nuovo mondo», un progetto espositivo e tante iniziative di valorizzazione culturale per rendere omaggio al grande al direttore d’orchestra parmigiano nel centenario della sua morte.

Dalle 14.30 alle 18.30, e domani e domenica, dalle 10 alle 18.30 a Palazzo Pigorini il pubblico potrà ammirare due mostre: al primo piano «Il battello pareva sospeso come d’incanto» mentre al secondo piano «Genesi delle forme».

Orari d'apertura

Ecco gli orari di apertura dei musei civici: Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini dalle 10.30 alle 18.30, con l’ultimo ingresso previsto per le 18); Museo dell’Opera e Casa del Suono dalle 10 alle 18); Casa natale Arturo Toscanini dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

A PALAZZO BOSSI BOCCHI LABORATORIO DIDATTICO "IL MIO PICCOLO TEATRO"

Sabato alle 16, a Palazzo Bossi Bocchi (sede di Fondazione Cariparma - Strada al ponte Caprazucca) è previsto il laboratorio didattico “Il mio piccolo teatro”, ultimo appuntamento del cartellone autunnale “Un museo a misura di bambino”, volto ad avvicinare - attraverso un approccio ludico - anche il pubblico dei più piccoli all’arte e al patrimonio artistico di Fondazione Cariparma. L’iniziativa è ad ingresso libero; è richiesta la prenotazione all’indirizzo mail: guide@fondazionecrp.it



MUSICA CLASSICA A FAVORE DELL'ENPA ALLA CHIESA DI OGNISSANTI

Sabato alle 20.45, nella Chiesa di Ognissanti andrà in scena il concerto benefico di musica classica con i proventi che andranno a sostenere concretamente i progetti promossi dall’associazione «Enpa» (Ente nazionale protezione animali) Parma. Sul palco sarà protagonista il sodalizio artistico denominato «Le Corde armoniche» composto da Carla They (arpa), Marina Mammarella (violino), Agide Bandini (contrabbasso) e William Tedeschi (armonica); proporranno al pubblico le musiche di Bach, Pachelbel, Saint-Saens, Armstrong ed un medley gradevole in perfetto stile natalizio. La voce narrante sarà Teresa Giulietti che presenterà i protagonisti e i brani della serata. Info: contattare Maria Giovanna Marsilli (331/4936865).





SERATA DANZANTE AL CIRCOLO "IL CASTELLETTO"

Serata danzante con l’orchestra spettacolo Roberto Madonia Sabato dalle 21.30 al circolo Il Castelletto di via Zarotto.



AL CIRCOLO AVIS CRISTO "RISO, RISOTTO E... RISATE"

Sabato sera al circolo Avis Cristo, di via Benedetta 49, è prevista la serata «Riso, risotto e… risate» all’insegna della buona tavola e del divertimento. A partire dalle 20.30, tutti a tavola per degustare riso con crema di zucca e speck, mezze maniche variegate al forno, frittate a sorpresa, sformato di riso e verdure. Alle 22.30 risate assicurate con il comico Willer Collura che sarà accompagnato alle musiche dal maestro Alessandro Pavanati. Info: 0521/782846 oppure 335/8110925.

COMMEDIA MUSICALE AL TEATRO MAGLIANI DI CORCAGNANO

Sabato alle 20.30, sul palco del teatro Magliani di Corcagnano l’associazione culturale «Mag» proporrà la divertente commedia musicale «Rip-Rock in paradise». Il ricavato dell’evento sarà devoluto alle attività di laboratorio per i ragazzi dell’associazione onlus «Fa.Ce» Parma (Famiglie Cerebrolesi). Info: 348/5472744 o 340/5849211.



TORNA IL CONVEGNO SUI "CAPANNONI" AL PALAZZO DEL GOVERNATORE

Dopo il successo dello scorso 16 novembre, Sabato alle 15, nell’aula K16 del Polo didattico del Plesso D’Azeglio-Kennedy, verrà proposto, nuovamente, il convegno «I capannoni di Parma. Storie di persone e di città». La prerogativa sarà quella di portare all’attenzione una serie di riflessioni relative agli aspetti architettonici e urbanistici, da un lato, e a quelli sociali, dall’altro, legati alla realizzazione e al successivo abbattimento dei cosiddetti «capannoni» che furono costruiti tra il 1928 e il 1934 a Parma e rimasero in piedi fino alla fine degli anni Sessanta.



IN VIA MAZZINI MERCATINO DI NATALE PRO PICCOLE FIGLIE

Sabato e domenica dalle 9 alle 19, in via Mazzini, davanti all’Ovs, sarà allestito un mercatino di Natale a favore dell’Hospice-Cure Palliative Piccole Figlie. Saranno esposti gli alberi di Natale in miniatura e le spille provenienti da Praga nobilitate da gocce di cristalli di Boemia.

PONTETARO

CANTI POPOLARI E DELLA TRADIZIONE

Canti popolari e della tradizione natalizia nel concerto “Aspettando il Natale”,Sabato alle 20.45 nella Chiesa di Pontetaro. La serata avrà come protagonista il coro “Storie dai monti” diretto dal Maestro Gianluigi Giacomoni e la partecipazione del coro “Sine Nomine” diretto dal Maestro Elena Rosselli. L’ingresso è libero.

SALSOMAGGIORE

BANCARELLE E LABORATORI PER DUE GIORNI DI FESTA

Proseguono anche questo weekend le manifestazioni comprese nel calendario del «Tempo del Natale a Salsomaggiore» organizzate dalla Pro loco in collaborazione con l’amministrazione comunale ed altre realtà del territorio. Sia Sabato che domenica in viale Berenini dalle 10 alle 18 saranno presenti le bancarelle dei mercatini di Natale.

Sabato dalle 15 alle 16 vi sarà la presenza del bollaio matto sotto i portici di viale Matteotti, mentre dalle 16 alle 18 sarà protagonista la musica live del Burrito Jazz Quartet con «Natale on stage».

Dalle 16 alle 17 nella sala delle feste – sala delle Colonne – al palazzo dei congressi di svolgerà, con la collaborazione della cooperativa Astrea, «Decoriamo il Natale», laboratori di riciclo creativo per bambini dove si realizzeranno ghirlande di carta, lanterne natalizie, decorazioni per l’albero e verrà scritta una letterina con i buoni propositi di Natale. E’ obbligatoria la prenotazione al 328.8960870.

Dalle 17,30 invece «Immagini sotto l’albero» con il circolo fotografico Zoom. In occasione della Giornata nazionale della consapevolezza alla disabilità, dalle 9,30 sempre al palazzo dei congressi si svolgerà la serie di iniziative «Insieme si può…. percorso di vita dopo la maggiore età» organizzata da Angsa.

SAN SECONDO

APPUNTAMENTI CON LA STORIA

Cala il sipario su «Casa Nebbia», iniziativa collaterale a «November porc…speriamo ci sia la nebbia». Sabato «Casa Nebbia», allestita nella sala delle scuderie della Rocca dei Rossi, chiude alle 17 con un doppio appuntamento dedicato alla storia locale.

Si partirà con la presentazione ed esposizione della «Storia generale» di Giovan Girolamo de’ Rossi (nato a San Secondo nel 1505 e morto a Montemurlo nel 1564), vescovo di Pavia, governatore di Roma e fratello del conte Pier Maria II de’ Rossi. «Storia generale» ritrovata in forma di manoscritto da Pier Luigi Poldi Allaj, già vicesindaco ed attualmente presidente della Corte dei Rossi di San Secondo, che ne ha curato l’intera trascrizione insieme a Guido Perra, esponente della famiglia fiorentina che possiede la preziosa opera, scritta appunto da Giovan Girolamo de’ Rossi su commissione del cugino duca di Firenze, Cosimo I dè Medici, contestualmente alla «Storia fiorentina» di Benedetto Varchi. Poldi Allaj e Perra ne hanno curato la trascrizione e, dopo la presentazione avvenuta a Città di Castello in occasione della Mostra mercato nazionale del libro antico e della stampa antica, ecco che domani sarà la volta della presentazione a San Secondo.

La giornata proseguirà poi con l’intervento dello storico locale Cesare Pezzarossa che presenterà documenti e testimonianze di uno dei più importanti momenti della storia sansecondina, vale a dire l’acquisto, da parte del Comune, della Rocca dei Rossi avvenuto cento anni fa. Interverranno, per l’occasione, Guido Perra (collezionista fiorentino e proprietario del manoscritto della «Storia generale»), Fabio Nisi (presidente Fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello); Giovanni Godi (storico e critico dell’arte); Giancarlo Mezzetti (Responsabile scientifico Mostra mercato del libro antico di Città di Castello); Fernando Giaffreda (storico) e Pier Luigi Poldi Allaj (presidente Corte dei Rossi).

SISSA

CONCERTO DI NATALE AL TEATRO FERRARI

Concerto di Natale con i cantanti finalisti del concorso lirico internazionale Rinaldo Pelizzoni Sabato alle 21 al teatro Giordano Ferrari burattinaio. Ingresso libero. c.cal.



SORBOLO

MERCATO E "X'MAS BABBO RUNNING"

Mercatino di Natale Sabato dalle 9 alle 17, in piazza Libertà. Sempre domani si terrà la corsa «X’mas babbo running»: iscrizioni dalle 9; ritrovo alle 14.30; partenza da piazza Libertà alle 15; ritiro del pacco gara e merenda per tutti alle 17; accensione dell’albero di Natale alle 17.30 e consegna dei riconoscimenti alle 18.

TRAVERSETOLO

"TRAVERSETOLO GOLOSA" RENDE OMAGGIO ALLE ECCELLENZE GASTRONOMICHE LOCALI

Questo weekend torna la quinta edizione della rassegna “Traversetolo Golosa”, nata per valorizzare i produttori e le eccellenze alimentari del territorio. Quest’anno il programma “raddoppia”: oltre all’enogastronomia di qualità, con attenzione alle tecniche di produzione biologiche e sostenibili, si festeggerà l’inizio del Natale con diverse iniziative all’insegna dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento.

Sabato dalle 14,30 alle 20 e domenica dalle 10 alle 20 in Corte Agresti sarà allestita l’esposizione con vendita e assaggio dei prodotti delle 33 aziende che hanno aderito. Un tripudio di sapori, dai mieli e dalle confetture alle farine e ai formaggi, dagli ortaggi e dagli oli ai vini, alla gastronomia, alle lumache e altro ancora.

Tante iniziative arricchiscono il programma di Traversetolo Golosa: Sabato dalle 9 alle 16, torna il Trovatutto, il mercatino del riuso, organizzato da Proloco; alle 15,30 nel centro civico La Corte si terrà lo spettacolo di Burattini “Momo”, a cura del Teatro Medico Ipnotico; alle 17 in piazza Fanfulla gli auguri del sindaco Simone Dall’Orto e l’accensione dell’albero di Natale, seguita dai canti della Corale “Cantico Nuovo”, diretta dalla maestra Rita Terenziani e accompagnata dal coro voci bianche di “Legenda Musica”; al termine merenda per tutti con i dolcetti di Babbo Natale!

Infine, in occasione di Traversetolo Golosa ci sarà la possibilità di visitare alcuni musei di Traversetolo e Neviano, vicini e facilmente raggiungibili: saranno aperti in via straordinaria per l’occasione e offriranno opportunità speciali. Per maggiori informazioni visitare il sito del Comune.

VARSI

I BAMBINI ADDOBBANO GLI ALBERI DEL PAESE

Il Comune di Varsi, in collaborazione con il Motoclub Valceno ed il locale gruppo Alpini, organizza per Sabato un pomeriggio in allegria dal titolo “Accendiamo il Natale”. Dalle 15.30, tutti i bambini sono invitati ad addobbare gli alberi del paese (ognuno potrà portare un addobbo); inoltre, sarà garantita una divertente animazione. Alle ore 17 è prevista l’accensione delle luci di Natale.