Presespi 'd'autore', canti di natale e Oltremarket: l'agenda del sabato

PARMA

Dal presepe di Guareschi ai 40 dell'Annunziata

Nella chiesa-cantiere di San Francesco del Prato c’è una riproduzione della natività che lo scrittore Giovannino Guareschi volle con sé durante la reclusione al suo interno. Quella inaugurata domenica 8 dicembre all’interno di San Francesco del Prato è, infatti, la copia della rappresentazione della sacra famiglia che Giovannino Guareschi costruì con le proprie mani durante la prigionia nei campi di concentramento e che pretese di portare con sé e di tenere al proprio fianco durante i 405 giorni di reclusione trascorsi all’interno della prigione. La condanna, comminata per la presunta diffamazione ai danni di Alcide De Gasperi sulle pagine del «Candido», venne in un secondo tempo «arricchita» con ulteriori otto mesi per una vignetta sul presidente Einaudi. Posto accanto a quello ufficiale, il piccolo presepe «portatile» di Guareschi potrà essere visitato sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 e nei weekend fino al 13 gennaio 2020: si raggiunge entrando dalla porta laterale della facciata, seguendo un percorso semicircolare, delimitato da pannelli con frasi di Papa Francesco e di Papa Giovanni Paolo II. Sono, invece, proprio del creatore di don Camillo e Peppone i testi che accompagnano la fedele riproduzione - realizzata da Andrea Begani di Areaitalia - dell’originale custodito nell’archivio Guareschi, gestito dal figlio Alberto, a Roncole Verdi, accanto alla Casa Natale di Verdi. Spazio alla suggestione anche con i quaranta presepi, provenienti da tutta Italia, esposti al chiostro della chiesa dell’Annunziata: la mostra - che compie venticinque anni ed è organizzata dalla sezione di Parma dell’Associazione italiana Amici del Presepio - si potrà visitare sabato e domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19. Assieme alle opere realizzate dai soci dell’associazione, che proprio quest’anno festeggia il quarantesimo anniversario della fondazione, sono stati allestiti anche due presepi di grandi dimensioni: il primo, di tipologia palestinese, è stato realizzato dai presepisti della Cattedrale di Fidenza mentre il secondo, di stampo popolare, è stato curato dagli Amici del Presepio di Lentigione e riproduce la Natività all’interno di un tipico borgo della Bassa. Sono inoltre esposti una serie di diorami, ovvero delle rappresentazioni di scene della vita di Gesù contenute nei Vangeli. Info: 0521/239267. sabato e domenica - dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.30 - all’interno dell’Oratorio di Sant’Ilario, invece, è visitabile il presepe della Famija Pramzana, realizzato da Ermes Ghirardi con l’aiuto di Maurizio Santinelli e dedicato alla memoria di Pier Luigi Buratti e Aldo Castagneti.

Oltretorrente: torna «Oltremarket» all'Ospedale vecchio

sabato , domenica e lunedì, dalle 9 alle 19.30, e martedì dalle 9 alle 18, ritorna «Oltremarket-il mercato delle Meraviglie», sotto i portici dell’Ospedale Vecchio, in via D’Azeglio, per regalare e regalarsi produzioni fatte a mano. Come sempre spazio ai pezzi unici e originali fatti a mano, spaziando dai materiali di recupero, al settore fashion e moda, fino autoproduzioni ispirate al mondo dei cartoni e dei fumetti. Tante opportunità, dunque, per trovare gli ultimi regali di Natale, davvero originali. «Oltremarket» è un progetto di valorizzazione in cui riscoprire piccole meraviglie come l’Oratorio di Sant’Ilario. L’obiettivo dei promotori dell’iniziativa è quello di valorizzare gli artisti, i creativi e gli artigiani che producono con le loro mani. In tutte e quattro le giornate, l’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. Info: consultare la pagina Facebook «OltreMarket-I portici delle meraviglie».

Musei civici: visite e attività per tutti tra mostre e burattini

Un intenso fine settimana pre-natalizio per ammirare da vicino il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi civici con visite guidate e attività gratuite sia per adulti che per bambini, realizzate dal personale specializzato dei musei e promossi dall’assessorato alla Cultura del Comune. sabato alle 11, visita guidata al Castello dei Burattini, senza l’obbligo di prenotazione, con un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla «Compagnia dei Ferrari» e ad altre famiglie di burattinai mentre alle 16.30, spettacolo «Il castello degli spaventi» proposto dalla compagnia «I Burattini dei Ferrari» con ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili. Sempre sabato , alle 15.30, la Pinacoteca Stuard ospiterà il laboratorio «Creo il mio presepio», dove tanti pittori racconteranno il tema della natività, con la prenotazione richiesta (0521/508184) mentre alle 16.30, visita guidata, senza l’obbligo di prenotazione, alla collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale. Ecco gli orari di apertura dei musei civici: Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini dalle 10.30 alle 18.30, con l’ultimo ingresso previsto per le 18; Museo dell’Opera e Casa del Suono dalle 10 alle 18; Casa natale Arturo Toscanini dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Euro Torri: degustazione di dolci e pattinaggio su ghiaccio

sabato alle 17 nella galleria dell’Euro Torri, degustazione gratuita dei dolci della tradizione: pandoro, panettoni farciti e tantissime pastine decorate a tema. Alcune delle migliori pasticcerie della città offriranno le loro prelibatezze per festeggiare insieme un dolce Natale. Dalle 10 alle 20, nel piazzale esterno Sud di Euro Torri, si potrà pattinare nella pista di pattinaggio coperta «Gommaland on ice village» che resterà aperta fino al 2 febbraio 2020.

Il Castelletto: serata danzante con Battaini&Conti

Serata danzante con l’orchestra Battaini&Conti sabato dalle 21.30 al circolo Il Castelletto di via Zarotto.

Biblioteca Alpi: «Natale in Albania» per i bambini

sabato alle 16.30, nella biblioteca internazionale «Ilaria Alpi» si terrà l’incontro «Natale in Albania», a cura di Elisa Morandi e rivolto ai bambini dai sei anni in su: è l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri dal titolo «Un mondo di Natale». Evento gratuito ma con prenotazione obbligatoria alla mail info@parmakids.it.

Vicomero: aperitivo in musica al Wine Cafè Pipò

sabato alle 18 e alle 20, al Wine Cafè Pipò di Vicomero si terrà un aperitivo in musica degli allievi dell’associazione «Cantincoro», con le insegnanti Simona Arioli e Debora Lambruschi, in collaborazione con i ragazzi della cooperativa sociale «Mud» che si occupa di musica e disabilità. Il progetto corale, nato a settembre, vedrà i ragazzi impegnati in una suggestiva performance natalizia canora e strumentale.

Circolo Rapid: Good rock’n’swing Christmas party

«Good rock’n’swing tonight-Christmas party» è l’evento che sabato alle 22, andrà in scena al circolo Rapid a Marore. La selezione musicale sarà curata dal dj Ribelle. Possibilità di cenare.

San Giovanni: concerto di Natale di «La Doppia Elica»

sabato sera alle 20.30, nella chiesa di San Giovanni, concerto di Natale organizzato dall’associazione «La Doppia Elica»-odv, con il patrocinio del Comune. Sarà protagonista l’ensemble «Simone Molinaro» che proporrà un programma di musica che riscopre l’evoluzione della coralità nei secoli. Il ricavato dell’evento verrà utilizzato per il proseguimento delle attività dell’associazione. I biglietti sono in prevendita al costo di 15 euro (più il diritto di prevendita) nei punti vendita abilitati: l’Ufficio turistico di Piazza Garibaldi e la tabaccheria Lottici in piazza Ghiaia; i biglietti rimanenti saranno messi in vendita un’ora prima dell’inizio nella chiesa di San Giovanni. Info: 392/2045882.

Via Gramsci: cena dei cuori single alla pizzeria Agirò

«La cena dei cuori single»: sabato alle 20, nel ristorante-pizzeria «Agirò», di via Gramsci , si festeggerà tutti insieme il Natale con una cena seguita da un party.

Teatro Due: «Le disavventure di Pinocchio»

sabato alle 16 e alle 20.30, nello Spazio Grande di Teatro Due andrà in scena «Le disavventure di Pinocchio», una favola musicale per orchestra e burattini basata sul celebre romanzo di Carlo Collodi; sempre sabato alle 18, e domenica alle 16, nello spazio Shakespeare verrà rappresentato «Un canto di Natale» di Charles Dickens. Info: 0521/230242.

Teatro Conforti: Natale con Snupi dei «Sognambuli»

Si chiama «Natale con Snupi» ed è l’evento benefico che andrà in scena sabato alle 17, al teatro Conforti di piazzale Volta. Un grande varietà organizzato dall’associazione culturale «Sognambuli» Parma che «chiamano» in un abbraccio collettivo diversi amici, artisti, ballerini e teatranti per partecipare ad uno show che si preannuncia indimenticabile. I presentatori dell’evento saranno Rico Suave e Danilo Barozzi di Io parlo parmigiano. Sul palco gli attori dell’associazione culturale Sognambuli Parma, Io Parlo Parmigiano, Lucy, associazione di promozione sociale Improjunior, Mattia Slego Secondi, Centro studi danza Spazio 84, Mago Luca. A seguire un buffet ecosostenibile a km zero e verrà offerto un simpatico omaggio a tutti i bambini. Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’associazione onlus «Snupi» odv (Sostegno nuove patologie intestinali).

Ana: auguri in musica degli alpini

Sta per terminare l’anno nel quale l’Ana (Associazione nazionale alpini) ha celebrato i cent’anni di vita e la sezione di Parma intende concluderlo con il canto, uno dei loro segni distintivi. sabato alle 16.45 con ingresso gratuito, nella chiesa San Vitale, di strada Repubblica, andrà in scena il tradizionale concerto natalizio per augurare ai parmigiani buone feste in musica. Saranno protagoniste le voci del Coro sezionale Ana Parma «Monte Orsaro», che sarà diretto dal maestro Stefano Bonnini, insieme alle «Armoniche Emiliane» di cui fanno parte William Tedeschi, Gianandrea Pasquinelli e Gianluca Caselli.

Euro Torri: mercatino solidale del «Filodijuta»

Ha preso il via lunedì scorso e proseguirà fino a domenica, dalle 9.30 alle 20.30 nella galleria dell’Euro Torri, il mercatino solidale proposto dai volontari dell’associazione di promozione sociale «Il Filodijuta»: i proventi serviranno per sostenere i progetti scolastici che il sodalizio parmigiano, guidato da Lorena Sghia, porta avanti in Bangladesh. Info: 338/4629759 oppure info@filodijuta.it.

Avis: concerto di Natale al Teatro al Parco

Si rinnova il tradizionale concerto di Natale promosso da Avis Comunale, Avis Pablo e Avis San Pancrazio e ideato da Rino Amadasi, presidente onorario Avis Pablo. L’appuntamento è fissato per sabato alle 20.30, nella suggestiva cornice del Teatro al Parco. Sul palco si esibirà, come da tradizione, il corpo bandistico «Giuseppe Verdi», diretto dal maestro Alberto Orlandi; non mancherà, come di consueto, la straordinaria partecipazione della soprano Kyoko Hattori che interpreterà alcune canzoni tratte dal musical «Il fantasma dell’opera» di Andrew Lloyd Webber. Ingresso ad offerta, con il ricavato che sarà devoluto ad Avis Parma.

SALSOMAGGIORE

A Contignaco favole, caccia al tesoro e storia tra le antiche sale del castello

Due giornate tutte da vivere al castello di Contignatico, tra storia, divertimento e buona tavola. sabato e domenica, alle 15, ci si potrà divertire con la caccia al tesoro denominata «Favole sotto l’albero». Quale momento dell’anno, se non il periodo delle festività natalizie, meglio si presta a leggere ai bambini le narrazioni delle favole antiche, che hanno affascinato e fatto sognare innumerevoli generazioni di fanciulli? I bambini, accompagnati dai loro genitori e con tanto di mappe e «taccuino del viaggiatore» al seguito, saranno impegnati a rincorrere una lunga catena di indizi nelle numerose sale interne del castello. Tutto ciò li porterà a scoprire alcune delle più belle favole che da secoli e secoli nutrono l’immaginario dei bimbi. I bambini, aiutati dai più grandi, dovranno riuscire a individuare la morale di ogni favola che sarà loro proposta: solo così potranno concludere la caccia e giungere al dolcissimo tesoro finale. Gioco ideale per bambini dai 5 ai 14 anni. La caccia al tesoro prevede una forte interazione tra i bambini e gli adulti, in modo da far divertire tutti quanti. Prenotazione obbligatoria (320/6066721). È raccomandata la prenotazione.



BASSA

BUSSETO

Messa in suffragio di Renata Tebaldi

In occasione del 15° anniversario della morte di Renata Tebaldi, sabato alle 11 sarà celebrata una messa in suo suffragio nella chiesa del convento di santa Maria degli Angeli, animata dal coro DoreMini diretto da Maria Giovanna Pattera; all’organo il maestro Dino Rizzo. L’iniziativa è promossa dal Museo Renata Tebaldi in collaborazione con Do Re Miusic e il Comune.

Elevazione spirituale in San Bartolomeo

«Parlate al cuore di Gerusalemme»: questo il titolo dell’elevazione spirituale natalizia che si terrà sabato alle 20.30, nell’insigne chiesa collegiata di san Bartolomeo Apostolo in Busseto. La serata vedrà protagonista il coro dell’insigne collegiata di Busseto. La direzione sarà affidata ai maestri Luca Veneziani e Antonella Russo; al pianoforte il maestro Dino Rizzo.

COLORNO

Ballo liscio al Cral Farnese

Al Cral Farnese di via Roma sabato , a partire dalle 21,30 si danzerà il liscio con l’orchestra Mauro & Alice. Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0521815468.

Il 45° anniversario del coro Paer

Il coro Paer festeggia i 45 anni di attività con il concerto «Ecce mundi guaudium» sabato alle 21 nel duomo di Santa Margherita in via Mazzini. Si esibiranno Schola gregoriana, Schola medievale, Schola antiqua e coro polifonico.

POLESINE ZIBELLO

Il soprano Zaghis con la corale Muzio

Il Teatro Pallavicino di Zibello ospita, sabato alle 21, il tradizionale Concerto degli Auguri organizzato dalla corale «Emanuele Muzio» in collaborazione col Comune. Ad esibirsi saranno la locale corale «Emanuele Muzio» e il soprano Donata Zaghis, con la direzione del maestro Isidoro Gusberti. Ingresso libero e gratuito.

PIEVEOTTOVILLE

Vendita benefica di Stelle di Natale

sabato dalle 18 alle 18.30 e domenica dopo la messa delle 11, a Pieveottoville, in parrocchia, vendita benefica di stelle di Natale a favore dei restauri della collegiata

SISSA TRECASALI

«La bellezza dell'attesa»

«La bellezza dell’attesa» è il tema dell’incontro di sabato alle 18 al bar pasticceria «Dolce Ronco» di Ronco Campo Canneto per la rassegna «Sebben che siamo donne».

Presepi in mostra nell'ex sede Avis

Presepi in mostra sabato e domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, nell’ex sede Avis di via Partigiani d’Italia a Trecasali.

SORAGNA

Concerto di Natale della San Pio X

Si terrà sabato alle 20.30, nella chiesa parrocchiale di Soragna, il concerto di Natale della corale «San Pio X». Si esibirà qnche il coro delle suore della comunità «Maria Stella del Mattino» di Fontanellato.

a Teatro The Greatest Show

sabato pomeriggio alle 18, nel teatro comunale di Soragna, andrà in scena lo spettacolo «The Greatest Show», interpretato dagli allievi dell’associazione «La fabbrica del piccolo circo».

PEDEMONTANA

COLLECCHIO

Concerto di Natale al Teatro Crystal

sabato sera alle 21, il Teatro Crystal ospiterà il «Concerto di Natale». Sul palco si esibiranno tre noti artisti nostrani: Jessica Pistis, Matteo Mazzoli e Manuel Comelli che saranno affiancati da Gabriele Cesari (alla chitarra), Simone Tosto (al basso), Francesco Minetti (alle tastiere) e Alessio Ferriani alla batteria. Durante la serata, che sarà presentata da Federica Losa, il pubblico potrà ascoltare pezzi classici natalizi e noti brani pop. Per informazioni: 339 4134836 o 347 0186063.

FELEGARA

Il duo Leo&Cristina alla «Locomotiva»

Lo strepitoso Duo Leo & Cristina è la proposta musicale del Circolo La Locomotiva Bruno Molinari di Felegara. Brani da ascoltare, cantare e ballare: sabato tutti in pista dalle 21.

FELINO

«Note di Natale» al Cinema Teatro

Per augurare Buone Feste a tutta la cittadinanza, il comune di Felino ha organizzato il tradizionale concerto di Natale. sabato a partire dalle 21, al Cinema Teatro comunale di Via Verdi, si terrà infatti l’appuntamento musicale “Note di Natale”. Protagonisti indiscussi della serata saranno il Gruppo strumentale bandistico di Felino, la sua Banda Giovanile e il Complesso bandistico di Castrignano che accompagneranno il cantante Stefano Spocci proponendo brani musicali tipici della tradizione natalizia. Un appuntamento per grandi e piccini e un’occasione per ritrovarsi ed immergersi nello spirito del Natale. A condurre la serata sarà Tatiana Giuffredi. Lo spettacolo è organizzato dal Gruppo strumentale bandistico di Felino in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’ingresso è libero.

MEDESANO

Grande tombola al circolo Tre Torri

È a favore del progetto di ospitalità dei bambini bielorussi a cura di Help for Children a Medesano la grande tombola che si svolgerà sabato alle 20.45 al Centro sociale Tre Torri di Medesano.

MONTICELLI TERME

Due serate di balli al Salotto del Lallo

sabato alle 22.30, al «Salotto del Lallo», in via Marconi 1, tutti in pista e divertimento assicurato con l’evento denominato «Feliz Navidad»: in consolle ci sarà Lucky dj mentre l’animazione sarà curata dallo staff Madness con le sonorità salsa, bachata e cha cha. Pizzata di mezzanotte.

NOCETO

Serata di liscio al circolo Avis

La Band Italiana accompagna la serata di liscio al Circolo Avis di Noceto sabato a partire dalle 21.

MONTAGNA

ALBARETO

Concerto di Natale al Palafungo

sabato alle 21,15 nel salone del Palafungo di Albareto il corpo bandistico comunale diretto dal maestro Daniele Cacchioli terrà il consueto concerto di Natale. Durante la serata verranno estratti i numeri vincenti della lotteria di Natale il cui ricavato sarà usato per il sostentamento della banda stessa. La serata si concluderà con un piccolo rinfresco ed un brindisi di auguri per le feste.

BARDI

Via al conto alla rovescia per il grande Natale alla fortezza

Conto alla rovescia per il grande Natale alla fortezza di Bardi. sabato e domenica, due nuove aperture straordinarie faranno da countdown alla vigilia ed all’attesissimo giorno di Natale, permettendo alle famiglie di godere in anticipo dell’atmosfera incantata delle feste, grazie ad un appassionante mercatino natalizio artigianale realizzato dal gruppo “Il lampo di un’idea”. Non mancherà, per i più piccoli, la magica “Casa di Babbo Natale”: i bambini potranno, quindi, incontrare il grande Babbo, sedere sulle sue gambe, scrivere la “celebre” letterina e parlargli, raccontando tutti i loro desideri (ed i regali dei propri sogni) per la notte di Natale. I partecipanti potranno avventurarsi in una visita completa al castello, dalle prigioni ai camminamenti, dalle cucine alle sale dei principi, scoprendo la bellezza delle collezioni del Museo della Civiltà Valligiana, oltre che del museo della Fauna e del Bracconaggio, di quello Archeologico e di quello targato Ferrarini-Nicoli. Ma non finisce qui: ad arricchire il castello, saranno melodie musicali, cornamusa, giochi di una volta che avranno luogo nel salone d’onore e tante altre speciali iniziative. Orari di apertura della fortezza: sabato e festivi dalle 10 alle 17. Info: 0525.733021 - 380.1088315; mail: info@castellodibardi.info; www.castellodibardi.info.

BAZZANO

Il paese dei 200 presepi

Bazzano per il 14° anno si conferma «Il paese dei presepi». Sono oltre 200 i presepi presenti nella frazione del comune di Neviano degli Arduini, ideati con passione e tanta creatività dagli abitanti, che li hanno allestiti nei cortili, nelle nicchie, lungo le vie, negli angoli nascosti del paese, realizzati con materiali semplici e per lo più provenienti dal territorio. Nessuna competizione, nessun premio in palio. La manifestazione nasce dal desiderio di condividere con la propria comunità, e con i tanti appassionati che li verranno a visitare, il tradizionale simbolo del Natale che solitamente resta nell’intimo delle mura domestiche. L’unica regola è l’uso di materiali semplici e di tanta fantasia. Così anche i posti più inusuali, come una vecchia valigia, diventano lo scenario perfetto per la rievocazione della nascita di Gesù. E poi nelle finestre delle case, nelle piccole nicchie oppure nei giardini e per strada. Presepi di tutte le dimensioni, dai grandi e scenografici allestimenti, ai piccoli ma simbolici scrigni di questa storia universale, realizzati con i materiali più diversi, dal legno per creare le sagome alle pietre per costruire la grotta. I personaggi sono gli stessi, ma ogni presepe è caratterizzante e capace di raccontare la storia di chi l’ha ideato.I visitatori troveranno a loro disposizione negli esercizi commerciali e nei luoghi pubblici le apposite mappe, realizzate per indicare ai visitatori i percorsi a piedi e quelli da percorrere in macchina per scoprire tutti i presepi presenti a Bazzano, allestiti anche nei singoli gruppi di case dislocati nel vasto territorio della frazione.

BERCETO

Serata conviviale a Casaselvatica

Serata conviviale sabato organizzata dal Circolo Percudani di Casaselvatica: i partecipanti si ritroveranno alle 19, per poi mangiare insieme e dopo vivere una piacevole serata raccontandosi aneddoti e soprattutto, cantando insieme.

BORGOTARO

Tanti appuntamenti nel segno della musica

Sarà un Natale in musica quello in programma quest’anno a Borgotaro. Vediamo i principali appuntamenti di questi giorni: sabato e domenica, dalle 14, in Piazza Verdi, l’«A.P. Borgotaro-Albareto» rivolgerà gli auguri ai cittadini e, dalle 17,30, si terrà un concerto itinerante, proprio nel cuore del paese, della «Corale Lirica Valtaro» ed, alle 18, messa cantata in San Domenico.

Sempre alle 17,30, si terrà «Angeli in coro», in piazzetta «La Quara», con i bimbi della Scuola dell’Infanzia «Casa del Fanciullo». Al termine, verranno estratti i biglietti della lotteria della scuola.

La Voce del Taro: nuova edizione del bollettino

sabato alle 17,30, si terrà, nella sala incontri della Biblioteca Manara, a Borgotaro, la presentazione della nuova edizione de «La Voce del Taro», bollettino della parrocchia di Sant’Antonino Martire e dell’Unità Pastorale, distribuito gratuitamente, non solo nel comprensorio, ma anche in Italia e all’estero. Si tratta di un «maquillage» totale, sia grafico e tecnico, che relativo ai contenuti. Alla presentazione di questo giornale, molto atteso ed amato da tutti, saranno presenti i membri della redazione, i collaboratori ed il parroco Monsignor Angelo Busi.