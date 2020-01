Polizia locale pedemontana: un 2019 di lotta all'illegalità

La festa di San Sebastiano della Polizia locale Pedemontana, celebrata nella mattinata di lunedì 20 gennaio a Barbiano, non è stata soltanto la festa del santo patrono. È stata la giornata dell’orgoglio di un corpo con agenti sempre più specializzati e mezzi ad alta tecnologia, come il sistema di videosorveglianza che vigila sulle strade di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo e, per mezzo di due convenzioni, anche su Calestano e Lesignano de’ Bagni.

Nell 2019 sono state elevate 4.478 contravvenzioni, per un totale di 675mila euro, di cui 527 per mancato rispetto dei limiti di velocità. Quattro i veicoli rubati recuperati, 124 quelli sequestrati per mancanza di assicurazione, 15 patenti ritirate, 3.550 punti decurtati dalle licenze di guida e 176 incidenti rilevati. Importanti anche i numeri nella lotta all’abusivismo commerciale, che ha portato alla chiusura di 12 Bed & Breakfast e ad accertare 50 violazioni amministrative e sette lavoratori in nero a seguito di 15 controlli effettuati nei mercati insieme agli uomini dell’Ispettorato del Lavoro e dell’INAIL.