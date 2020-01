Mostre, musica e moda dal mondo: l'agenda del sabato

BEDONIA

PROIEZIONE DELLA TURANDOT

Dopo il successo delle passate edizioni riparte sabato alle 15.15 nella sala convegni della “Peschiera” appositamente arredata la «stagione lirica» organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Circolo Primo Lagasi di Bedonia. Le presentazioni sono dirette dalla volontaria melomane Barbara Cocconi che, con simpatia e competenza, ha saputo in questi ultimi anni appassionare molte persone all’opera. Domani ripartirà la stagione invernale con la Turandot di Giacomo Puccini. Prima della proiezione verrà illustrata la trama, il momento storico dell’opera e le nozioni principali sulla vita del compositore. Seguirà un aperitivo conviviale.



COLORNO

BALLO LISCIO AL CRAL FARNESE

Ballo liscio con l’orchestra Rosella & Marco sabato a partire dalle 21,30, al Cral Farnese di via Roma.

IL FILM "IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE"

sabato alle 17, nell’ambito delle iniziative legate alla giornata della memoria, sarà proiettato gratuitamente il film «Il bambino con il pigiama a righe». La proiezione avverrà nella sala conferenza dello stadio del Colorno calcio, in via IV Novembre, su iniziativa del Comune di Colorno. La proiezione del toccante film, che sarà ad ingresso gratuito, sarà introdotta dai referenti dell’Anpi di Colorno.

FELEGARA

APPUNTAMENTO ALLA LOCOMOTIVA

sabato appuntamento al Circolo sociale Bruno Molinari la Locomotiva di Felegara: musica dal vivo con l’Orchestra Antonio e Silvia dalle 21.



TORNA LA "INTER CASTELLO KIDS"

Sesta edizione nel parco dell’Oratorio di Felegara sabato alle 14.30 della “Winter Castello Kids”, la corsa campestre organizzata dalla società di running medesanese “Castello”, riservata ai bambini delle elementari e medie.

TOMBOLATA SHOW AL TEATRO TANZI

Tombolata show sabato dalle 20.30 al teatro comunale Tanzi. Premi, sorprese e sketch a cura degli attori della compagnia «Quelli di Noveglia». L’incasso sarà devoluto in beneficenza.



FELINO

IN SCENA "900 E DINTORNI"

sabato primo appuntamento con la rassegna teatrale 2020 del Comune: alle 20,45, al Cinema Teatro Comunale, andrà in scena «900 e dintorni» uno spettacolo musicale che prende vita dalle celebri musiche del Concerto a Fiato Cantoni e che sarà animato dai simpatici interventi della Dialettale Sissese, con la partecipazione di Egidio Bandini (giornalista) e di Corrado Medioli (fisarmonicista) in un susseguirsi di storie vere (o quasi...) e leggende del secolo scorso.



MEZZANI

SPETTACOLO CON IL CIRCO ROSSI

Triplo spettacolo del circo Rossi in piazza Cantarana a Mezzano Inferiore sabato alle 15.30 e alle 21 con giocolieri, clown ed equilibristi. Il tendone è riscaldato. Informazioni al numero 339 6694353.

MONTICELLI

APPUNTAMENTI AL SALOTTO DEL LALLO

Al «Salotto del Lallo», in via Marconi 1, sabato alle 22.30, torna la storica serata latina.

NOCETO

DANZE AL CIRCOLO AVIS

La musica di Tiziano Tonelli accompagnerà le danze sabato al circolo Avis di Noceto a partire dalle ore 21.

SPETTACOLO MUSICAL POETICO

«D’amore di morte e di bellezza» è lo spettacolo musical poetico in scena sabato alle 21 al Teatro Moruzzi: un viaggio intimo e sentimentale attraverso le varie declinazioni dei temi dell’amore, della bellezza e della morte nelle canzoni di alcuni grandi cantautori italiani intrecciate con testi originali del poeta Stefano Reggiani e brani narrativi e poetici di alcuni tra i più importanti scrittori del Novecento.



PARMA

LE MERAVIGLIE DI VAN GOGH IN UNA MOSTRA MULTIMEDIALE

Nelle sale di Palazzo Dalla Rosa Prati, a fianco del Battistero, ha inaugurato la mostra multimediale «Vincent Van Gogh Multimedia & Friends» che sarà visitabile fino al 26 aprile.

Altissima qualità

Riprodotti su supporti multimediali ad altissima qualità, i ritratti e gli autoritratti, le nature morte e i paesaggi del geniale pittore olandese prendono vita, raccontandosi attraverso dense pennellate dall’apparenza fortemente materica e fascinazioni digitali che consentono al visitatore di vivere un’esperienza avvolgente e sentirsi totalmente immerso in opere che hanno fatto la storia dell’arte. Il percorso multimediale si rivela come un «labirinto vivente» attraverso i cunicoli di una mente geniale e problematica che conduce in una stanza segreta dedicata ai dipinti degli illustri amici dei quali l’artista si circondò durante la propria permanenza nella Ville Lumière.

Aperture

Prodotta da Navigare, la mostra rimarrà aperta dalle 9.30 alle 21, con l’ultimo ingresso 30' prima dell’orario di chiusura.

#DINFINITO: NELLA MOSTRA-EVENTO CHE METTE LE ALI. LA DOPPIA ELICA RACCONTA UN VIAGGIO DELL'ANIMA

sabato e domenica arriva a Bdc - Borgo delle colonne la mostra-evento che mette le ali. L'iniziativa si chiama #Dinfinito, è organizzata dall'associazione La Doppia Elica e racconta un viaggio dell'anima, puntando a rendere visibile l'invisibile: la resilienza oltre gli ostacoli, l'energia di vivere e non solo di sopravvivere. E lo farà unendo musica, parole e anima, appunto. L'anima catturata dalla macchina fotografica.

Nelle due giornate - a partire dalle 19 sabato e dalle 16 domenica - sarà possibile visitare la mostra realizzata in collaborazione coi fotografi di JamPhoto. Tutto ruota attorno alla luce che emerge in fondo agli occhi, quel #Dinfinito a cui tende lo sguardo delle donne. Ma ci sarà anche lo sfondo alato in cui si sono già alternate donne e uomini allos copo di promuovere e far cicrolare il progetto.

A prestare volti, sguardi e risate - tante risate - sono state le volontarie e gli amici e ler amiche dell'associazione, che dal 2017 si occupa di sensibilizzazione e sostegno alla ricerca per quel che riguarda quelle mutazioni genetiche capaci di un aumentato rischio di sviluppare il cancro alle ovaie e alla mammella.

Hanno coinvolto anche testimonial dello sport e del giornalismo - da Giulia Ghiretti a Gigi Apolloni, alla Gazzetta di Parma - e nella due giorni invitano chiunque lo desideri a mettere le ali per una foto speciale.

Sabato alle 19.30 è poi in progamma una performance a cura di Kàos Teatri che coinvolge le ragazze de La Doppia Elica e sarà accompagnata dalle poesie di Sara Ferraglia e dalle musiche dal vivo di Volver Project. E fino alle 23.30 musica da vivo con Volver Project: Stella Cocconi (sax soprano), Elena Vita (sax contralto), Anna Paola De Biase (sax tenore), Ilaria Moruzzi (sax baritono) e Denise Miraglia (batteria).



AL CIRCOLO IL CASTELLETTO SABATO UNA NUOVA SERATA DANZANTE

Serata danzante sabato al circolo Il Castelletto di via Zarotto con l’orchestra Gabriele Zilioli e Francesca Mezzadri.



FRAMBATI E GARI ALLA CONSOLE ALL'OSTERIA SALAMINI

Sabato sera all’Osteria Salamini, di via Meazza (zona Ex Salamini) prenderà il via ufficialmente la stagione 2020 con l’inaugurazione della «Bottega dell’Oste». Alla consolle saranno protagonisti Enrico Frambati e Gary, al secolo Alessandro Critelli. Possibilità di cenare a partire dalle 20.



AL NUOVO TEATRO PEZZANI "IL LETTO OVALE" CON MARCO MORANDI

Sabato alle 21, e domenica, alle 16, sul palco del Nuovo Teatro Pezzani andrà in scena la commedia «Il letto ovale», interpretata da Marco Morandi e Matteo Vacca (che cura anche la regia). Info: 0521/200241.

PICCOLI LABIRINTI: UN ROMANZO NARRA L'OLOCAUSTO DEI ROM

Sabato alle 18, nella libreria Piccoli Labirinti, di via Gramsci 5 (all’interno della Galleria Santa Croce), Simona Fiori, autrice di «Paciv Tuke. Sporchi, cannibali e ladri di bambini» incontrerà i lettori e presenterà il proprio romanzo, dedicato al «Porrajmos», l’Olocausto del popolo Rom, durante la seconda Guerra Mondiale.



VISITA GUIDATA ALLE COLLEZIONI AL MUSEO LOMBARDI

Sabato alle 10.30, nuova visita guidata alle collezioni del museo «Glauco Lombardi», un’occasione per immergersi nella storia ducale di Parma attraverso gli oggetti, le opere, i documenti esposti che raccontano la figura e la vita, pubblica e privata, della duchessa Maria Luigia. Domenica, invece, consueta apertura prolungata dalle 9.30 alle 19.

AL BOTTEGHINO ESIBIZIONE ALL'"ALTRO" DEGLI OVEREDGE

sabato sera alle 21.30, la giovane band nostrana degli «Overedge», che propone sonorità pop-rock, si esibirà dal vivo all’«Altro» risto-bar di via Dei Maniscalchi al Botteghino.



AL CAMPUS INDUSTRY GLI ARTICOLO J

sabato sera a partire dalle 23, sul palco del Campus Industry Music saranno protagonisti gli «Articolo J tribute band» che porteranno a Parma l’energia del nuovo disco di J-Ax, oltre ai successi storici. Per informazioni: www.campusindustrymusic.com.



COMPLEANNO A SUON DI MUSICA AL SOUND CAFE'

sabato sera al risto-disco «Sound Cafè», di via Spezia, dopo la cena, «Sabato latino» con l’animazione dj Elvis che proporrà le sonorità salsa, bachata e reggaeton.



GREEN GLAM SERATE DI MUSICA E BUONA TAVOLA

Due serate di musica e buona tavola al «Green-Glam restaurant» di strada Martinella 328 a Vigatto. sabato sera sarà protagonista il noto dj parmigiano Robi Bonardi.



IN BORGO PALMIA MARIANNE MIRAGE A SAN TIBURZIO

sabato sera alle 21, nella chiesa di San Tiburzio, di Borgo Palmia 6/a, si esibirà dal vivo l’artista e cantautrice italiana Marianne Mirage e, a seguire dj set con Paolo Baldes; aprirà la serata alle 20 il dj Ciccio Fiume. Ingresso ad offerta libera e consapevole.

AI MUSEI CIVICI VISITE GUIDATE E MOSTRE TRA ARTE, STORIA E CULTURA

sabato alle 11, visita guidata al Castello dei Burattini-Museo Giordano Ferrari, senza l’obbligo di prenotazione, con un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla «Compagnia dei Ferrari» e ad altre famiglie di burattinai.

Alle 15.30, nella Pinacoteca Stuard verrà proposto il laboratorio «Dipingo come James Ensor» per bambini dai 4 ai 10 anni. Prenotazione richiesta (0521/508184).

Sempre sabato, alle 16.30, visita guidata, senza l’obbligo di prenotazione, alla collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale.

Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, a Palazzo Pigorini (in via Repubblica 29/a) si potrà visitare, con ingresso gratuito, la mostra «Parma è la Gazzetta-Cronaca, cultura, spettacoli, sport: 285 anni di storia» che rientra nel programma degli eventi previsti nel calendario di Parma 2020. L’esposizione, curata dal direttore della «Gazzetta di Parma» Claudio Rinaldi e dallo storico Giancarlo Gonizzi, intende documentare la storia plurisecolare del più antico quotidiano italiano pubblicato con continuità a partire dal 1735, e la parallela storia della città di cui porta il nome. Per informazioni: http://mostra2020.gazzettadiparma.it oppure mostragazzetta@gazzettadiparma.it.

Palazzo del governatore

A Palazzo del Governatore, invece, dalle 10 alle 19, sarà aperta al pubblico la mostra «Time Machine. Vedere e sperimentare il tempo»: nata da un’idea dell’assessore alla Cultura Michele Guerra, l’esposizione è curata da Antonio Somaini, professore di teoria del cinema, dei media e della cultura visuale alla Sorbona, con le esperte di cinematografia Eline Grignard e Marie Rebecchi.

Galleria San Ludovico

Negli spazi della Galleria San Ludovico e sotto i Portici del Grano - dalle 10 alle 18 - si potrà ammirare, con ingresso gratuito, la mostra «Noi, il cibo e il nostro pianeta: alimentiamo un futuro sostenibile» promossa da Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition con la collaborazione ed il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune e sviluppata in collaborazione con National Geographic Italia.

Pinacoteca Stuard

Negli spazi della Pinacoteca Stuard, invece, dalle 10.30 alle 18.30, con l’ultimo ingresso alle 18, sarà visitabile, con ingresso libero, il progetto espositivo «I Quadri di Pietro. Capolavori dalla Collezione Barilla d’Arte Moderna», a cura dello storico Giancarlo Gonizzi, voluto e organizzato dal Comune di Parma e dalla Famiglia Barilla, che mette in mostra, per un anno, alcune delle più interessanti opere della Collezione Barilla di Arte Moderna. Il primo dipinto esposto è «Coquillages» di James Ensor.

AL MUSEO D'ARTE CINESE UN GIRO DEL MONDO COI VESTITI CHE RACCONTANO LA VITA DEI POPOLI

La possibilità di «fare» un giro per il mondo senza mai muoversi da Parma. E’ stata inaugurata domenica scorsa nel Museo d’Arte Cinese ed Etnografico, di viale San Martino 8, la mostra «Mode nel mondo. I vestiti raccontano la vita dei popoli. Dal Kimono al Burqa» che ripercorre, attraverso abbigliamento, ornamenti e accessori, un viaggio nelle tradizioni del mondo, a partire dalla cultura cinese. Questi gli orari di apertura della mostra, organizzata con il patrocinio del Comune, che resterà aperta fino al 31 dicembre: si potrà visitare dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Spazio anche al divertimento per i piccoli. sabato dalle 19 alle 21.30, si terrà la prima «Saturday Kids Night» dell’anno che si avvale della collaborazione del Festival «Parma Città Aperta: LegAmi Umani»: una serata a tema dedicata ai più piccoli che il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico organizza periodicamente, dove gli adulti non saranno ammessi. L’iniziativa è rivolta ai bimbi dai 5 ai 10 anni: sarà un viaggio speciale tra le culture del mondo che avrà inizio alle 19 con l’accoglienza dei piccoli alla reception da parte delle educatrici Laura e Domiziana che, dopo aver congedato i genitori, li accompagneranno in questa serata di scoperta delle culture del mondo. Dopo giochi cinesi e africani davanti allo spettacolare paravento custodito nel museo, la serata proseguirà con la cena a base di pizza artigianale, panini, patatine e un dolcetto. L’evento si concluderà decorando le sagome di Mao Fusina: piccole figure di cartone che i giovani partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi, dovranno personalizzare secondo il proprio piacere, per valorizzare lo scambio tra i popoli e la multiculturalità. Info: 0521/257337.



AL CENTRO TORRI RACCOLTA COPERTE PER I SENZATETTO

sabato dalle 9 alle 19 con orario continuato, davanti all’ingresso del Centro Torri si potranno donare coperte che verranno poi consegnate ai senzatetto della nostra città. Al banchetto saranno presenti i volontari di quattro associazioni parmigiane: City Angels, Assistenza Pubblica, Ronda del Cuore e Uniti in Cristo.



"MANDRAGOLA" A TEATRO DUE

sabato alle 17, e domenica alle 16 e alle 20.30, verrà nuovamente proposto lo spettacolo «Mandragola» di Niccolò Machiavelli con la regia di Giacomo Giuntini, una produzione Fondazione Teatro Due. Info: 0521/230242.



SAN SECONDO

ALL'ORATORIO "A PROPOSITO DI PACE"

sabato alle 15, nel salone dell’oratorio di San Secondo, «A proposito di pace…» (cineforum e discussione).

TANETO

AL FUORI ORARIO LA TRIBUTE BAND DI VASCO ROSSI

sabato sera a partire dalle 23, al circolo Arci Fuori Orario saranno protagonisti gli «Asilo Republic Vasco Rossi tribute band»: è il quarto appuntamento dedicato agli amanti degli anni ‘80 e alla musica live, con le migliori band italiane ufficiali e il format ‘80 che sta riscuotendo grande successo. Dopo il concerto, dj set con tutte le hit più ballate degli anni ‘80. Aperitivo a buffet dalle 20.30. Info: 0522/671970 oppure info@arcifuori.it.



TORRILE

TOMBOLA PER SAN BIAGIO

Al circolo Il Portico tombola di San Biagio per adulti e famiglie alle 20,45.