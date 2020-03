Chiusi i cimiteri nei comuni dell'Unione Pedemontana

Cimiteri chiusi al pubblico, fino a data da destinarsi, nei capoluoghi e nelle frazioni di tutti i comuni dell’Unione Pedemontana Parmense.

Con un’ordinanza emanata dai sindaci di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo, è stato deciso di vietare l’accesso ai visitatori, fatta salva la possibilità di ingresso, fino ad un massimo di cinque persone, per il ricevimento, l’accompagnamento del feretro e le operazioni di tumulazione e inumazione.

La misura, disposta per limitare la circolazione delle persone al fine di contenere il propagarsi del virus Covid-19, mira a garantire la continuità del servizio essenziale, salvaguardando allo stesso tempo la possibilità dei familiari dei defunti di poter rivolgere loro un ultimo saluto.

Per i cimiteri dei capoluoghi di Collecchio e Sala Baganza, che ospitano anche gli sportelli aperti al pubblico per l’espletamento delle pratiche amministrative, le concessionarie del servizio assicureranno l’accesso agli uffici soltanto ad una persona alla volta e unicamente per il disbrigo di pratiche urgenti e indifferibili.